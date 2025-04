Motociclista que morreu em acidente é identificado; veja o que diz o BO

Momento em que vítima era atendida - Crédito: Lourival Izaque

Foi identificado o motociclista que morreu em um grave acidente de trânsito ocorrido na noite de domingo (13), no cruzamento das ruas 28 de Setembro e Rui Barbosa, no Centro de São Carlos. Angel Paulo Abrão tinha 52 anos.

De acordo com o boletim de ocorrência, o motociclista trafegava pela rua 28 de Setembro, no sentido centro/bairro, quando avançou a sinalização de "Pare" no cruzamento com a rua Rui Barbosa, atingindo a lateral esquerda de um VW T-Cross, que trafegava pela via preferencial.

Com o impacto, o condutor da motocicleta foi arremessado ao solo e ficou gravemente ferido. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado, e o óbito foi constatado no local pela médica.

O veículo T-Cross era alugado por um empresário, que relatou às autoridades que não teve tempo de frear e evitar a colisão. Ele permaneceu no local e prestou esclarecimentos no Plantão Policial.

O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exame necroscópico. O caso será encaminhado para a delegacia responsável para continuidade das investigações.

