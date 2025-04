Baja UFSCar se destaca na competição nacional com protótipo 4x4 e conquista prêmio de melhor freio

Compartilhar no facebook

Crédito: (Foto: Divulgação)

Entre os dias 26 e 30 de março, a equipe Baja UFSCar representou a Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) na competição nacional Baja SAE Brasil, realizada em São José dos Campos (SP), reunindo mais de 50 instituições de ensino de todo o País. Com um desempenho expressivo, os estudantes conquistaram o título de melhor freio do Brasil, além da 16ª colocação geral no ranking da competição e o 4º lugar na apresentação de vendas.

A trajetória do grupo revela um avanço constante. Nos últimos anos, a equipe saltou da 51ª para a 16ª posição no ranking geral. Parte desse progresso é explicada pelas declarações técnicas do projeto e pela formação de uma equipe cada vez mais diversa, que hoje reúne estudantes de 11 cursos diferentes, como Engenharias, Psicologia, Biotecnologia, Biblioteconomia e Estatística.

"Um projeto complexo como o nosso exige muito mais do conhecimento técnico. A presença de múltiplos cursos nos permite enxergar desafios por diferentes perspectivas, tomar decisões mais completas e inovar com mais consistência. Além disso, essa pluralidade amplia o impacto do projeto dentro da Universidade. Ao reunir cursos diferentes, o Baja se torna um espaço de aprendizado acessível e reconhecido por toda a comunidade acadêmica", afirma Júlia Vieira, estudante de Engenharia Elétrica e diretora administrativa do Baja.

Protótipo com tração nas quatro rodas

Um dos grandes destaques deste ano da Baja UFSCar foi a estreia do Meraki, primeiro protótipo com tração nas quatro rodas desenvolvidas pela equipe. O modelo levou quase dois anos para ser projetado e construído, com apoio de professores e servidores da Universidade. Além de aprovado nos testes específicos da competição, foi um dos poucos veículos 4x4 funcionais do evento - e o único da cidade de São Carlos.

“O Meraki era um carro completamente novo, e sabíamos dos riscos por ele ainda não ter passado pelos testes necessários”, conta Davi Pires Pedrinho, estudante de Engenharia Mecânica e líder das pastas de Cálculo Estrutural e de Marketing e Patrocínio do Baja. "Por isso, foi uma grata surpresa o desempenho tão satisfatório logo na primeira participação. Conquistar o título de melhor freio, chegar à 16ª colocação prova geral e completar 31 voltas no enduro - uma que nem vinhamos completando nos anos anteriores - foi extremamente gratificante. Traz a confirmação de que estamos no caminho certo."

Na parte técnica, a criação do novo protótipo executa uma série de reestruturações. “Foi um marco para a equipe”, resume Otávio Seghessi, também da Engenharia Mecânica, líder da área de Design. “A principal mudança foi no sistema de transmissão, com o desenvolvimento de uma nova caixa reversora, eixo cardan e diferencial dianteiro para garantir tração nas quatro rodas.

Superação também fora das pistas

A inovação técnica veio acompanhada de uma intensa mobilização para viabilizar o projeto. "A implementação do sistema 4x4 no nosso Baja representou um marco de inovação e superação. No entanto, a conquista desse avanço não foi simples: enfrentamos grandes desafios, especialmente na arrecadação de recursos", lembra Laura Diagone, estudante de Estatística e integrante das pastas de Financeiro e Marketing e Patrocínio.

"O custo elevado de componentes, insumos e a intensa necessidade de testes específicos exigiram campanhas, criatividade nas ações de marketing e um esforço coletivo enorme da equipe. Cada valor arrecadado refletiu o compromisso com a evolução técnica do projeto, além do esforço de nossa equipe. Hoje, o 4x4 é mais que uma melhoria, é o símbolo de nossa persistência e visão de futuro", comemora a aluna.

Para além dos resultados, a experiência dos estudantes dentro da Baja UFSCar se traduz em formação prática e interdisciplinar. A vivência traz o desenvolvimento de competências essenciais para o exercício profissional em qualquer área: liderança, comunicação, trabalho em equipe e resolução de problemas complexos. Com mais essa participação de destaque, a Baja UFSCar reforça seu papel como espaço de formação prática, inovação e colaboração entre equipe para lidar com desafios reais - dentro e fora da engenharia.

Sobre o Baja UFSCar

Fundada em 1995, a equipe Baja UFSCar é um projeto de extensão dos departamentos de Engenharia Mecânica (DEMec) e de Materiais (DEMa) da UFSCar que objetiva projetar e construir carros off-road para competições, oferecendo a estudantes universitários a oportunidade de desenvolvimento e aprendizado para, assim, construir um tempo motivado e vencedor.

