Brincadeira de mau gosto termina em morte

Acusado ao fundo e vítima no detalhe - Crédito: Flávio Fernandes

A Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Araraquara investiga o assassinato de José Edivan dos Santos, de 23 anos, e a tentativa de homicídio contra outro jovem de 20, ocorridos na madrugada deste domingo (13) em uma residência no bairro Vale do Sol. Ambos trabalhavam na construção civil e dividiam moradia com o autor do crime, Pedro Miguel dos Anjos, de 24 anos, preso em flagrante poucas horas após o ocorrido.

Em entrevista ao repórter Flavio Fernandes, o delegado adjunto da DIG, Francisco de Assis Martins, destacou a frieza e brutalidade com que o crime foi cometido. “Desde o começo das investigações, percebeu-se que ele agiu de maneira muito fria, muito equilibrada, tendo plena noção daquilo que fazia. Fez questão, inclusive, de abordar as vítimas em um momento de surpresa, uma vez que elas estavam dormindo durante a ação”, afirmou.

Segundo as investigações, o crime foi motivado por desentendimentos relacionados a brincadeiras de mau gosto que Pedro alegava sofrer por parte das vítimas. Após uma discussão durante uma confraternização na casa onde viviam, Pedro teria deixado o local e retornado armado com uma faca. José Edivan foi atacado enquanto dormia, com golpes nas costas, pescoço e lateral do corpo. Em seguida, Pedro também esfaqueou o segundo colega, que sobreviveu.

Após o crime, Pedro fugiu e foi localizado em uma área de mata no bairro Altos do Jaraguá, com apoio de câmeras de segurança e relatos de testemunhas. Imagens mostram o suspeito lavando as mãos, vestindo uma bermuda com manchas de sangue, em uma obra onde trabalhava. A polícia não localizou a arma utilizada, mas reuniu outras provas, como a roupa manchada, depoimentos e o relato da vítima sobrevivente.

“A Polícia Civil empreendeu diligências rápidas, com apoio de policiais experientes como Leonice, Mazinho, Silvio e Diego. Foi um esforço coletivo para prender esse indivíduo que representa uma clara ameaça à sociedade”, destacou o delegado.

Pedro foi autuado por homicídio duplamente qualificado e tentativa de homicídio qualificado. Ele foi encaminhado à Cadeia Pública de Santa Ernestina, onde aguarda audiência de custódia. A DIG informou que o inquérito segue em andamento e que o caso será analisado pelo Ministério Público e pelo Judiciário.

Leia Também