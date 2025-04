Motoboy perde a vida em acidente no Centro

Compartilhar no facebook

Crédito: Lourival Izaque

Um homem, cuja identidade ainda não foi revelada, perdeu a vida em um grave acidente de trânsito nesta noite de domingo (13), em frente a Juna Militar, na região central de São Carlos.

De acordo com informações, o motoboy transitava pela Rua Vinte e Oito de Setembro e passou direto no cruzamento com a Rua Rui Barbosa, atingindo um VW T-Cross.

Uma médica e uma enfermeira, que estavam no carro de trás, iniciaram o socorro ao condutor da moto, que estava desacordado, e assim que perceberam que ele estava sem pulso, acionaram a USA (Unidade de Suporte Avançado) do SAMU.

Os socorristas realizaram um intenso trabalho na tentativa de reanimar a vítima, porém ele faleceu ainda no local.

O casal que estava no T-Cross não se feriu, mas ficou em estado de choque.

A Polícia Militar esteve no local, atendendo a ocorrência.

