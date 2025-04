Moradores reclamam de confusão na mudança da coleta de lixo em São Carlos

Caminhão da coleta de lixo - Crédito: arquivo SCA

Leitores do São Carlos Agora entraram em contato com a redação para reclamar de desencontro de informações sobre a coleta de lixo na cidade. A alteração no cronograma anunciada pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) deveria entrar em vigor nesta segunda-feira (14), mas moradores relataram que o caminhão da empresa São Carlos Ambiental passou normalmente, como de costume, porém devido ao anúncio da mudança do horário da coleta, os sacos de lixo não foram colocados na rua.

A mudança, anunciada oficialmente pelo SAAE, prevê alterações nos dias e horários da coleta domiciliar em alguns bairros da cidade. Segundo o órgão, a medida tem como base estudos técnicos realizados pela empresa responsável pela coleta, que apontaram uma redução na demanda em determinadas regiões.

De acordo com a autarquia, a nova programação busca otimizar rotas e reduzir custos, sem prejuízo na qualidade do serviço. No entanto, a execução da nova logística gerou confusão entre os moradores, que se prepararam para seguir o novo cronograma, mas foram surpreendidos com a passagem do caminhão fora do diaprevisto.

Procurada pela reportagem, a assessoria do SAAE afirmou que “problemas pontuais serão resolvidos e corrigidos”. A autarquia orienta que dúvidas sobre o serviço sejam esclarecidas diretamente com a empresa São Carlos Ambiental, por meio do telefone (16) 3368-2244.

Locais onde haverá alteração de horário e frequência:

Jardim Dona Francisca, Jardim De Cresci e Parque Santa Mônica.

(terças e quintas, às 19h. sábados, às 17h)

Jardim Alvorada, Planalto Paraíso, Parque Paraíso, Jardim Bandeirantes, Parque Santa Felícia, Jardim Paulistano, Jardim Hikare e Parque Industrial.

(segunda, quarta e sexta, às 19h)



Parte da Vila Prado, Vila Boa Vista, Jardim São Carlos, Vila Monteiro, Centreville, Vila Rancho Velho, Vila Faria, parte da Vila Nery, Vila Lutfalla e Lagoa Serena.

(terças e quintas, às 19h. sábados, às 17h)

Parte da Vila Nery, Vila Derigge, parte do Jardim Macarengo, Vila Costa do Sol, Jardim Lutfalla e Jardim Betânia.

(segunda, quarta e sexta, às 19h)

