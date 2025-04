Voluntários promovem doação de ovos de Páscoa no Cidade Aracy, Santa Felícia e Cruzado em Ibaté

Compartilhar no facebook

Ovos de Páscoa/ foto ilustrativa

Neste sábado, 19 de abril, um grupo de voluntários vai levar mais do que chocolate para crianças de três comunidades da região, eles vão espalhar carinho, solidariedade e espírito de Páscoa. A ação, que já conta com 210 ovos de Páscoa, será realizada em bairros de São Carlos e Ibaté, com distribuição gratuita para os pequenos.

A iniciativa nasceu de um gesto generoso: a sogra de uma das organizadoras, que costuma produzir ovos artesanais para vender na Páscoa, decidiu destinar parte dos pedidos recebidos este ano para doação. A ideia cresceu, e com o apoio de voluntários e doações da comunidade, já foram produzidos mais de duas centenas de ovos. A distribuição dos ovos, será por ordem de chegada. Será doado 1 ovo por criança.

Entrega será em três locais

A doação será feita no próximo sábado, 19 de abril, em três bairros diferentes:

Cidade Aracy (Praça Ronald Golias) – às 14h30, com a entrega de 80 ovos

Santa Felícia (Bar do Moura, São Carlos III) – às 10h, com 80 ovos

Jardim Cruzado, Ibaté (Parquinho do bairro) – por volta das 16h30, com 50 ovos



Como ajudar

Quem quiser colaborar para ampliar o número de doações, pode contribuir com barras de chocolate e embalagens para ovos até quarta-feira, dia 16 de abril, para que haja tempo suficiente para a produção.

A campanha está sendo feita de forma 100% voluntária e qualquer ajuda é bem-vinda.

“Nosso objetivo é proporcionar um momento de alegria para essas crianças. Um simples ovo de Páscoa pode fazer toda a diferença”, afirmam os organizadores.

Informações podem ser obtidas pelo telefone: (16) 99221-5673 ou (16) 993753946

