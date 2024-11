"Quero ser lembrado por ter enfrentado os reais problemas da cidade"

O prefeito eleito de São Carlos, Netto Donato: "Pretendemos preparar uma cidade que resolva, de fato, os seus problemas de forma bem executada e sem paliativos" - Crédito: divulgação

SÃO CARLOS AGORA - SÃO CARLOS NASCEU COM A FORÇA DO CAFÉ, AVANÇOU COM A EDUCAÇÃO SUPERIOR E A TECNOLOGIA CONVIVENDO COM A INDÚSTRIA METAL-MECÂNICA, EVOLUIU PARA A INDÚSTRIA AUTOMOBILÍSTICA, SETOR AEROVIÁRIO E UMA GRANDE REDE DE SERVIÇOS. QUAL SETOR DEVE PUXAR O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE SÃO CARLOS NOS PRÓXIMOS ANOS?

NETTO DONATO - A nossa cidade é pujante e diversos setores econômicos cresceram muito em São Carlos nos últimos anos. Sabemos da vocação que a nossa cidade tem para a tecnologia, mas também há diversos segmentos que merecem destaque como o industrial e a própria prestação de serviços. Cabe ao poder público apoiar cada um deles em suas necessidades e usar o potencial da cidade para manter e atrair novos investimentos, e é isso que nós iremos fazer.

SCA - SÃO CARLOS JÁ TEM UMA VERTICALIZAÇÃO VULTUOSA NA SUA ÁREA CENTRAL E EM VÁRIOS BAIRROS. ESTA VERTICALIZAÇÃO, NA SUA OPINIÃO, DEVE PROSSEGUIR?

ND - São Carlos tem se desenvolvido a cada dia e isso reflete tanto na verticalização de algumas áreas quanto no crescimento horizontal – com a criação de novos bairros e empreendimentos imobiliários em todas as regiões da cidade –. Este crescimento é inegável e a nossa missão é acompanhar este crescimento e dar mais qualidade de vida a todos os que moram aqui.

SCA - O GOVERNANTE COMUM APENAS ATENDE PALIATIVOS, MAS O ESTADISTA PLANEJA A CIDADE DO FUTURO. QUE CIDADE O SENHOR PRETENDE PREPARAR PARA AS NOVAS GERAÇÕES?

ND - Pretendemos preparar uma cidade que resolva, de fato, os seus problemas de forma bem executada e sem paliativos. Uma destas questões se refere às enchentes, do que se tem registro de que acontecem na cidade pelo menos desde 1905. Nós sabemos que não é algo a ser resolvido com achismo ou da noite para o dia, por isso, já contratamos os projetos executivos com uma empresa especializada a agora vamos atrás dos recursos para executarmos estas obras e resolvermos definitivamente este problema na região do Mercado Municipal.

SCA - DAQUI PARA A FRENTE COMO O SENHOR PRETENDE LIDAR COM OS GOVERNOS LULA E TARCÍSIO PARA BUSCAR RECURSOS? O SENHOR COGITA PROCURAR NEWTON LIMA PARA ARTICULAR REIVINDICAÇÕES JUNTO AO GOVERNO LULA?

ND - Temos um excelente relacionamento com o Governo do Estado e, inclusive, recebemos o apoio público do governador Tarcísio de Freitas e a visita de diversos secretários de Estado em São Carlos na campanha eleitoral. Quanto ao Governo Federal, também temos importantes contatos em Brasília e que nos ajudarão a captar recursos para executarmos melhorias na saúde, na infraestrutura e em outras áreas da nossa cidade. Os interesses da cidade precisam estar sempre acima dos interesses políticos ou partidários.

SCA - SÃO CARLOS É UMA CIDADE QUE ABRIGA VÁRIAS ETNIAS E VÁRIAS TRADIÇÕES. COMO O SENHOR PRETENDE VALORIZAR ESTA DIVERSIFICAÇÃO DE CULTURAS QUE CONVIVEM NA MESMA CIDADE?

ND - São Carlos é de todos e para todos, respeitando as etnias e tradições que compõem e incrementam a nossa cidade. É fundamental exercermos a cidadania e respeitarmos todas as diferenças, aprimorando o diálogo com cada setor da população e fazendo o que for necessário para garantir os direitos e a representação de cada grupo presente em nossa cidade.

SCA- NO FUTURO, QUANDO O SENHOR DEIXAR A PREFEITURA E A POLÍTICA, QUER SER LEMBRADO POR QUAL LEGADO À FRENTE DO GOVERNO MUNICIPAL?

ND - Quero ser lembrado por ter enfrentado os reais problemas da cidade de maneira séria, ética e que trouxe resultados concretos para a população. Neste momento, a questão das enchentes, por exemplo, é algo que preocupa todos os são-carlenses e, por isso, é um dos problemas que iremos nos dedicar e aplicar todos os esforços possíveis.

SCA - QUE PRESENTE O SENHOR DARIA PARA SÃO CARLOS NESTE 4 DE NOVEMBRO?

ND - Eu gostaria de retribuir por São Carlos tudo o que a cidade já me proporcionou. São Carlos é pujante, acolhedora, solidária e a cidade que escolhemos para criar vínculos e viver com nossas famílias. Tenho orgulho de morar aqui e de todos os são-carlenses que contribuem para termos uma cidade melhor a cada dia.

