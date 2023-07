Projeto da UFSCar recebe doações de materiais para ajudar crianças com deficiência - Crédito: (Imagem: Fabricio Mazocco)

Um grupo de pesquisadores da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) criou a Campanha de Arrecadação AssistiVerse CDPRO, que tem como objetivo arrecadar materiais para um projeto voltado ao desenvolvimento de novos equipamentos que deverão auxiliar no deslocamento de crianças e adolescentes com deficiências ou que, por algum motivo, apresentam mobilidade reduzida.

O projeto, denominado "AssistiVerse - Desenvolvimento de Plataforma Digital para Personalização e Auxílio à Aquisição e Montagem de Meios Auxiliares de Locomoção", está inserido em uma grande área do conhecimento, que é a Tecnologia Assistiva.

Esse é um projeto de pesquisa interdisciplinar, que conta com pesquisadores de vários departamentos da UFSCar e está vinculada ao Centro de Desenvolvimento e Prototipagem Maker para Inovação em Engenharia e Saúde - CDPRO Makerspace. A coordenação é do professor Daniel Braatz Antunes de Almeida Moura, do Departamento de Engenharia de Produção (DEP), em parceria com a empresa MRI Tecnologia Eletrônica Ltda e com auxílio financeiro da Finep.

Como a ênfase desse projeto é na categoria de mobilidade, um dos equipamentos adaptados é um carrinho motorizado, de fácil acionamento, para que crianças com algum comprometimento motor e funcional tenham a oportunidade de se locomover com independência.

O próximo passo é a criação e o desenvolvimento de um equipamento motorizado que tenha todos os componentes e adequações necessárias para possibilitar o acesso e o uso funcional por parte das crianças participantes. O objetivo é que esse novo "carrinho" tenha várias formas de acionamento e que seja ajustável às necessidades de cada criança, possibilitando maior independência e autonomia.

Assim, a campanha está recebendo materiais para a construção desse carrinho. São eles:

- Skates Elétricos - Hoverboards (em funcionamento, quebrados e não funcionando, ou peças avulsas, como por exemplo, a roda);

- Carrinhos de transporte infantil (motorizados e não motorizados, inclusive quebrados e não funcionando).

A campanha também é direcionada a empresas, por meio da doação de baterias seladas e de Lítio em bom estado.

Quem tiver algum desses itens para doar para a pesquisa, pode entrar em contato pelo telefone/WhatsApp (16) 3351-9348.

