Prohab promove ação social neste sábado no Planalto Verde

Bairro Planalto Verde em São Carlos - Crédito: arquivo

A Progresso e Habitação São Carlos (PROHAB), vai realizar mais uma etapa do trabalho social de pós-ocupação do Residencial Planalto Verde. Neste sábado (01/02), a partir das 10h, na sede do Projeto CorAção, localizado na Estrada Municipal Washington José Pêra, nº 710, vai ter início a oficina de Street Dance. As aulas serão ministradas durante 6 meses.

O projeto faz parte dos esforços do Departamento de Ação Social da PROHAB, cujo objetivo é incentivar a participação ativa dos moradores na construção de uma comunidade mais unida e organizada.

De acordo com o presidente da PROHAB, Marquinho Amaral, a iniciativa fortalece a autonomia dos moradores, incentiva a socialização e promove a inclusão social. “Com atividades comunitárias, capacitações e projetos culturais, o programa busca melhorar a qualidade de vida das famílias beneficiadas pelo Minha Casa Minha Vida/FAR – Faixa 1”.

Entre os projetos desenvolvidos, destaca-se o Street Dance, modalidade que surgiu nos Estados Unidos na década de 1970 dentro da cultura Hip Hop. Criada como forma de lazer e pacificação social, a dança hoje integra programas educacionais e sociais, estimulando criatividade, coordenação motora e integração comunitária.

