Professor do ICMC conquista Prêmio de Ciência e Tecnologia de São Carlos

O professor Thomas Peron, do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP, foi um dos destaques da 7ª edição do Prêmio Municipal de Ciência e Tecnologia de São Carlos. Realizada no dia 29 de novembro, a cerimônia, fruto de uma parceria entre a Prefeitura e a Câmara Municipal, reconheceu profissionais que trouxeram contribuições relevantes à ciência, tecnologia e inovação em diversas categorias. Thomas recebeu o Prêmio Antônio Pereira de Novaes na modalidade Pesquisador Júnior do Ano. “Fiquei muito honrado e feliz com a premiação, especialmente por ser em São Carlos, uma cidade que abriga tantos pesquisadores competentes e que foi palco de grande parte da minha trajetória acadêmica”, afirmou o pesquisador.

Professor do ICMC desde 2022, Thomas tem se dedicado a pesquisas sobre sistemas complexos, que são modelados por sistemas dinâmicos, ou seja, estruturas que evoluem ao longo do tempo. Para prever padrões e compreender as transições nesses sistemas, ele desenvolve ferramentas analíticas e computacionais. Essas abordagens têm aplicações práticas em áreas diversas, como a análise de fenômenos climáticos, a identificação de padrões em sinais de exames de neurociência e até em problemas relacionados à transmissão de energia elétrica e ao estudo de transtornos neurológicos, como epilepsia e doença de Parkinson. Para o pesquisador, o prêmio reflete o esforço contínuo em sua área de atuação: “Acredito que este reconhecimento seja fruto de uma persistência quase anormal, algo essencial na vida de um pesquisador”.

O professor Francisco Rodrigues, chefe do Departamento de Matemática Aplicada e Estatística (SME) do ICMC, e orientador de Thomas durante seu doutorado, destacou a importância de sua atuação: “Desde sua chegada, o professor Thomas contribuiu significativamente para o aumento do número de alunos e pesquisas em redes complexas no Instituto. Ele é um jovem pesquisador que tem se destacado por sua excelência acadêmica e pelas publicações de impacto em revistas importantes, como Physics Reports, em que um de seus artigos recebeu quase mil citações.” Thomas foi o primeiro jovem pesquisador do departamento a receber a honraria. “Isso nos enche de orgulho e reforça a excelência do trabalho que desenvolvemos”, adiciona o professor.

Sobre o prêmio – Instituído em 2000, o Prêmio Municipal de Ciência e Tecnologia de São Carlos reconhece pesquisadores e professores que contribuem para o avanço da ciência e da sociedade. O secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação de São Carlos, José Galizia Tundisi, ressaltou esse diferencial: “São Carlos é única no Brasil ao promover um prêmio como este. O objetivo é valorizar aqueles que dedicam suas carreiras à pesquisa e inovação, destacando sua importância para o município, para o país e o cenário internacional”.

A escolha dos premiados foi feita por uma comissão composta por representantes da USP, UFSCar, Academia de Ciências do Estado de São Paulo, Embrapa e Secretaria Municipal de Educação. Além de Thomas, foram homenageadas outros 20 profissionais em categorias como: pesquisador sênior, cientista emérito, professor de ciência, jovem cientista, entre outros.

A cerimônia deste ano contou com a presença de autoridades locais, pesquisadores e representantes das universidades. Thomas recebeu uma placa comemorativa assinada pelo prefeito e pelo presidente da Câmara Municipal.

Trajetória acadêmica –Natural de Toledo (PR) e criado em Cuiabá (MT), Thomas chegou a São Carlos em 2007 para cursar Física Computacional no Instituto de Física de São Carlos (IFSC) da USP. Após concluir mestrado e doutorado na instituição, e depois de um período no exterior para um estágio na Alemanha, além de um pós-doutorado na Espanha, tornou-se professor do ICMC em 2022.

Confira os demais vencedores da edição 2024 do Prêmio:

Pesquisador Sênior do Ano

Prêmio Sérgio Mascarenhas de Oliveira: Ladislau Martin Neto

Prêmio Yvonne Primerano Mascarenhas: Maria do Carmo Calijuri

Pesquisador Júnior do Ano

Prêmio Antônio Pereira de Novaes: Thomas Peron e Arthur Oliveira

Prêmio Wanda Aparecida Machado Hoffmann: Bianca Maniglia

Pesquisadora Júnior do Ano

Prêmio Odete Rocha: Bianca Maniglia

Cientista Emérito do Ano

Prêmio Dietrich Schiel: Sylvio Goulart Rosa Júnior e Vanderlei Bagnato

Professor de Ciência do Ano

Prêmio José Galizia Tundisi: Tamar Alves Silva e Rogério Souza

Professora de Ciência do Ano

Prêmio Odete Rocha: Ludmila Zanelatto, Tatiane Fantin e Luciane Sato

Jovem Cientista de São Carlos do Ano

Prêmio Silvio Crestana: Anita Kramer, Maria Alice Silva e Thiciany Evangelista

Clubes de Ciência

Prêmio Gilberto Orivaldo Chierice: escolas estaduais Antônio Adolfo Lobbe e Professor Luiz Viviani Filho



