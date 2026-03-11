O Procon de São Carlos, em parceria com o Ipem-SP e a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, realizou no final do mês de fevereiro uma operação conjunta de fiscalização em quatro postos de combustíveis da cidade.

A ação teve como objetivo apurar denúncias de possíveis adulterações em bombas de abastecimento, após consumidores relatarem suspeitas de irregularidades nos equipamentos utilizados pelos estabelecimentos.

Durante a vistoria, foram analisados combustíveis como etanol, gasolina comum, gasolina aditivada, diesel S10 e diesel S500. As equipes técnicas abriram bombas para verificar a integridade dos lacres e realizaram aferições para comparar o volume efetivamente abastecido com o valor indicado nos visores.

Além disso, as lojas de conveniência dos postos também foram inspecionadas e receberam orientações sobre as normas de defesa do consumidor.

O diretor do Procon São Carlos, Tiago Nonato de Souza, destacou que a operação reforça o compromisso do órgão em garantir transparência e segurança nas relações de consumo.

“Recebemos denúncias de consumidores e, por isso, realizamos essa ação conjunta para assegurar que os postos estejam cumprindo as normas. Nosso papel é proteger o consumidor e garantir que ele receba exatamente aquilo pelo qual está pagando”, afirmou.

Após as averiguações, não foram constatadas irregularidades nos estabelecimentos fiscalizados.

O Procon São Carlos segue à disposição da população para receber denúncias e orientar consumidores. O órgão está localizado na Rua Rui Barbosa, nº 1.190, no Centro, e também atende pelo site procon.saocarlos.sp.gov.br ou pelo telefone/WhatsApp (16) 3419-4510.

