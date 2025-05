Presidente do Fundo Social visita horto florestal e horta municipal de São Carlos

Horto conta atualmente com mais de 5 mil mudas - Crédito: Divulgação

A primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade de São Carlos, Herica Ricci Donato, visitou nesta quarta-feira, 21, o Horto Municipal “Navarro de Andrade” e a Horta Municipal Agroecológica “Djalma Nery Ferreira Filho”. Ela esteve acompanhada da diretora do FSS, Eucimara Jorge Pott, do secretário de Clima e Meio Ambiente, Júnior Zanquim, e do secretário de Conservação e Qualidade Urbana, Leonardo Orlando.

Recebida por servidores do Horto, Herica conheceu o trabalho de plantio e doação de mudas de árvores. No local, a população pode retirar uma muda por CPF. A primeira-dama também percorreu a Trilha Ecológica, de 300 metros, e se encantou com as diversas espécies nativas e exóticas presentes, como jequitibás, ipês, cabreúvas e embaúbas. A trilha leva ainda a um pomar de tangerinas e a um córrego que contribui para a paisagem e o microclima local.

“Queremos desenvolver um projeto social e educacional em parceria com a Secretaria do Meio Ambiente. Estou em contato com universidades para criar ações voltadas tanto para o horto quanto para a horta, unindo aspectos sociais e ambientais”, afirmou Herica, destacando também a presença de macacos saguis que vivem na área.

Segundo o secretário Júnior Zanquim, o Horto conta atualmente com mais de 5 mil mudas, com destaque para espécies como ipês (rosa, branco, amarelo e roxo), jacarandá, pau-ferro, escova-de-garrafa, quaresmeira, resedá e oiti.

A manutenção do espaço é feita pela Secretaria de Conservação e Qualidade Urbana, que também atua na Horta Municipal. “Nossa equipe está realizando a limpeza para o novo plantio de hortaliças e verduras. A horticultura é essencial para a produção de alimentos frescos, segurança alimentar, geração de renda e sustentabilidade”, explicou Leonardo Orlando.

O Horto Municipal está localizado na Estrada Municipal Guilherme Scatena km 2 e fica aberto para visitação de segunda a sexta-feira, das 7h às 12h e das 13h às 15h.

Leia Também