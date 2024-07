Prefeitura inicia reforma da Praça Antonio Prado

Crédito: Divulgação

A Prefeitura de São Carlos iniciou as obras de reforma e revitalização da Praça Antônio Prado, localizada em frente à antiga Estação Ferroviária de São Carlos, um investimento de R$ 430 mil.

De acordo com a Fundação Pró-Memória, a Praça Antônio Prado foi originada em 1884 como Praça Visconde de Rio Claro e renomeada em 1916 como Praça Antonio da Silva Prado, e tem, portanto, 108 anos de existência.

Entre as intervenções será realizada a demolição de piso de concreto e alvenaria, retirada de tela galvanizada e mourões, execução de rampas de acessibilidade e canaleta de água pluvial, instalação de novas guias e sarjetas, instalação de bancos em alumínio fundido com pintura eletrostática na cor preta chumbado ao chão através de parabolt no piso, instalação de lixeiras em madeira plástica, nova iluminação com lâmpadas de bulbo em LED, pintura do gazebo, piso e grelhas de drenagem e novo paisagismo.

Vale lembrar que a Prefeitura, através da Secretaria de Obras Públicas, já revitalizou a Praça Paulino Carlos em frente à Catedral e está revitalizando a Praça dos Voluntários, defronte ao Mercado Municipal, na região central da cidade e a Praça Santa Cruz e pretende, ainda, em parceria com a Câmara Municipal, revitalizar a Praça Coronel Salles.

O objetivo é revitalizar a região central da cidade e na Praça Antonio Prado a ideia é fazer a desobstrução visual da própria Estação, com revitalização dos canteiros, bancos, trocar a iluminação, o local passará por uma transformação com o objetivo de buscar o projeto inicial de 1916. A praça está dentro do perímetro histórico da cidade vinculado à Estação Ferroviária e a Fundação Pró-Memória.

