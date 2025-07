Após chuva, frio volta com tudo com risco de geada na quarta-feira

Pedestres se abrigam do frio em São Carlos - Crédito: Lourival Izaque

Depois da chuva de aproximadamente 14 milímetros registrada nesta segunda-feira (28), São Carlos deve voltar a ter predomínio de sol nos próximos dias, porém com temperaturas em acentuado declínio.

De acordo com o IPMet de Bauru, uma massa de ar frio avança sobre o interior do estado de São Paulo, trazendo forte resfriamento. A previsão para quarta-feira (30) aponta mínima de 6°C, com risco de formação de geada em áreas mais afastadas do centro urbano.

A frente fria que atuava sobre o estado se afasta, dando lugar a um sistema de alta pressão pós-frontal que estabiliza o tempo. Com isso, o céu permanece com poucas nuvens e sem previsão de chuvas na maior parte do interior paulista. Já as regiões leste e nordeste do estado ainda devem enfrentar muita nebulosidade e chuvas fracas e isoladas, devido à umidade transportada do oceano para o continente.

A tendência é de que o tempo firme se mantenha até o fim da semana, mas com manhãs geladas e tardes com temperaturas amenas.

