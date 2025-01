Prefeitura faz adequações na alça de acesso da rotatória da Cardinalli na avenida Getúlio Vargas

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Prefeitura realiza intervenções no trânsito na rotatória da Cardinali -

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria de Segurança Pública e Mobilidade Urbana, iniciou a readequação da alça de acesso da Rua Eduardo Campos para a avenida Getúlio Vargas, na Rotatória da Cardinalli.

A obra é uma contrapartida da Vila Empreendimentos no valor de R$ 85 mil. “Na verdade a alça de acesso está sendo recuada para aumentar o espaçamento em virtude do trânsito intenso de caminhões nessa região. Com esse espaçamento aumenta a visibilidade dos motoristas para poder acessar a avenida Getúlio Vargas”, explica Michael Yabuki, secretário municipal de Segurança Pública e Mobilidade Urbana.

A Rotatória da Cardinalli, na avenida Getúlio Vargas, também dá acesso à avenida Dr. Germano Fher Junior, avenida Drº Heitor José Reali e a rua Raimundo Correa (estradão).

Leia Também