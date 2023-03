Prefeitura conclui reforma, mas USF Santa Eudóxia não tem médicos

SIGA O SCA NO

Crédito: Divulgação

No início desta semana, a Prefeitura Municipal anunciou a conclusão da reforma da Unidade de Saúde da Família (USF) de Santa Eudóxia. Porém, um dia depois, a unidade de saúde não teria profissionais para atender os pacientes. A denúncia foi feita por Elisabete Aparecida da Silva, que necessitou de atendimento médico.

Ao São Carlos Agora, a denunciante disse que teria procurado o o posto de saúde nesta quinta-feira, 30, pois não estaria se sentindo bem. Mas foi informada que não teria médico hoje e amanhã (sexta-feira, 31).

“Como eu já tinha procurado a UPA Santa Felícia fui orientada a procurar o posto de saúde. No meu caso porque só no posto de saúde eles iriam conseguir me ajudar”, afirmou.

Em seu relato, Elisabete afirmou ainda que o médico que atende em Santa Eudóxia seria o doutor Vinícius. “Mas ele está de férias e a médica que está substituindo supostamente passou mal. Só que desde manhã eles já sabiam que a médica não iria vir hoje e um dos funcionários do posto de saúde me disse que hoje e amanhã não terá médico”, comentou. “Do que adianta ter concluído a reforma se estamos sem atendimento médico”, ironizou.

Por sua vez a Prefeitura Municipal informou que a Secretaria de Saúde já está providenciando um médico substituto.

