Prefeitura conclui reforma e retoma atendimentos na USF Santa Eudóxia

Crédito: Divulgação

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou a reabertura da Unidade de Saúde da Família (USF) de Santa Eudóxia no início desta semana, retomando o atendimento na unidade após a conclusão da obra orçada em R$ 358 mil e que durou cerca de quatro meses. Neste período, os atendimentos foram executados provisoriamente no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) do distrito, sem prejuízo na quantidade de atendimentos ou dos serviços prestados.

Coordenada pela Secretaria Municipal de Obras Públicas, a reforma abrangeu melhorias na entrada, fachada, recepção e área externa da unidade de saúde, assim como nas salas de vacina, de acolhimento, de urgência, dos agentes comunitários de saúde e nos consultórios odontológicos e de atendimento em ginecologia e obstetrícia.

De acordo com a diretora de Gestão do Cuidado Ambulatorial (DGCA), Crislaine Mestre, atualmente a USF Santa Eudóxia tem 2,6 mil pessoas cadastradas, dispondo de uma média de 500 atendimentos médicos, 200 atendimentos odontológicos, 240 atendimentos e 2050 procedimentos de enfermagem por mês. A equipe é composta por um médico, uma enfermeira, dois auxiliares de enfermagem, um dentista, um auxiliar de saúde bucal e seis agentes comunitários de saúde.

Segundo a secretária municipal de Saúde, Jôra Porfírio, a reforma deste e de outros postos de saúde faz parte do cronograma da pasta, que está promovendo mais projetos estruturais. “A USF Santa Eudóxia precisava de adequações e, felizmente, conseguimos concluir, com o apoio da Secretaria Municipal de Obras Públicas e do Departamento de Processos Licitatórios, a reforma daquela Unidade de Saúde da Família. A pedido do prefeito Airton Garcia, também estamos realizando um processo licitatório para contemplar todas as unidades de saúde, proporcionando um melhor local de trabalho para os servidores e de atendimento para a população”, disse a secretária.

