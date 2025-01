Posse da Reitoria da UFSCar Gestão 2025-2029 será realizada no dia 18 de janeiro

Crédito: Divulgação

A solenidade de posse da Reitoria da UFSCar e da equipe da Gestão 2025-2029 será realizada em cerimônia no Anfiteatro Bento Prado Júnior, no Campus São Carlos/SP, às 9 horas do próximo dia 18 de janeiro. Na ocasião, a Reitora, Ana Beatriz de Oliveira, e a Vice-Reitora, Maria de Jesus Dutra dos Reis, serão reconduzidas aos seus cargos, e serão empossados os demais integrantes da equipe, das Pró-Reitorias e da Direção dos campi de Sorocaba e Lagoa do Sino.

A cerimônia marca oficialmente o início dos trabalhos da equipe de Gestão 2025-2029 da UFSCar, escolhida pela comunidade universitária em consulta realizada em setembro de 2024. Posteriormente, em outubro, o Colégio Eleitoral, composto pelos membros do Conselho Universitário, indicou a Professora Ana Beatriz de Oliveira para encabeçar a lista tríplice enviada para o MEC. Sua recondução ao cargo de Reitora foi publicada no DOU em 23 de dezembro de 2024.

A sessão solene é aberta para toda a comunidade universitária e será transmitida ao vivo pelo canal UFSCar Oficial no YouTube. Convidamos também os veículos de comunicação a estarem presentes na cerimônia, a confirmação de presença pode ser realizada até as 12h desta sexta-feira, dia 17 de janeiro, pelo e-mail reitoria@ufscar.br .

