Pós-graduando da USP São Carlos conquista “Prêmio Tese Destaque USP

Crédito: Divulgação

O pós-graduando do IFSC/USP, Thiago Serafim Martins, 31 anos, foi o grande vencedor da 12ª edição do “Prêmio Tese Destaque USP”, relativo à “Grande Área de Ciências Exatas e da Terra” através da tese intitulada “Dispositivos miniaturizados para o monitoramento acessível e no local de moléculas de interesse ambiental e clínico”, sendo que, para o vencedor, este prémio significa que está no caminho certo de suas pesquisas. “É um reconhecimento acadêmico e profissional”, sublinha.

Sucintamente, este prêmio é o resultado de seu projeto de doutorado supervisionado pelo seu orientador do Instituto de Química de São Carlos (IQSC/USP), professor Sergio Antonio Spínola Machado e, mais recentemente, no seu pós-doutorado, pelo Prof. Osvaldo Novais de Oliveira Junior (IFSC/USP), na área de sendsores e biossensores, tendo como foco a detecção de biomarcadores para a área da saúde (pesticidas em alimentos), e na área ambiental (presença de antibióticos na água).

Natural de Adamantina (SP), Graduado em Química pela Faculdade de Ciências e Tecnologia - Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" (FCT-UNESP), Thiago Serafim Martins concluiu seu mestrado em química analítica e inorgânica no IQSC/USP em 2018, e seu doutorado em 2022, nesse mesmo instituto, concentrando a pesquisa em dispositivos eletroquímicos impressos para monitoramento da saúde e meio ambiente. Seu pós-doutorado iniciou-se em 2022, no IFSC/USP, em Física da Matéria Condensada sob a supervisão do Prof. Osvaldo Novais de Oliveira Junior - sensores e biossensores eletroquímicos, em colaboração com o Prof. Sergio Antonio Spínola Machado.

Thiago Martins encontra-se atualmente cumprindo uma estada de um ano em um programa de Pós-Graduação no Imperial College London (GB), desenvolvendo trabalhos na área de biossensores eletroquímicos, prevendo-se que regresse ao Brasil em novembro de 2024 para aplicar nos Laboratórios de Polímeros (IFSC/USP) os conhecimentos adquiridos e os desenvolvimentos alcançados. (Rui Sintra - Assessoria de Comunicação - IFSC/USP)

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também