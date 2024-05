Fundo Social vai realizar drive thru para receber doações para o Rio Grande do Sul

Crédito: Divulgação

O Fundo Social de Solidariedade de São Carlos vai realizar de terça a quinta-feira, dias 14, 15 e 16 de maio, das 9h às 16h, na entrada da Fundação Pró-Memória, localizada na Praça Antônio Prado, s/nº, no Centro, um drive thru especial para arrecadar donativos para encaminhar à população do Rio Grande do Sul, estado que enfrenta a pior enchente da sua história. A ação foi programada para reforçar a campanha que já está sendo realizada pelo município.

A população poderá doar produtos como água, produtos de limpeza (água sanitária, balde, desinfetante, detergente, detergente em pó, escova para lavar, esponja para limpeza, esponja de aço, limpador multiuso, luva de látex, pano de chão, rodo, sabão em barra, sacos de lixo, saponáceo, vassoura); produtos de higiene (creme dental, escova dental, fio dental, sabonete, shampoo, condicionador, absorventes, fraldas infantil e geriátricas); agasalhos (roupas e cobertores), ração para cães e gatos, cobertores, roupas de cama e banho e agasalhos em geral.

“Resolvemos ampliar a campanha com esse drive thur na região central da cidade, porém os demais postos continuam recebendo os donativos. Vamos contar com a ajuda das entidades assistenciais e do pessoal da Tusca Social que nesses 3 dias vão nos ajudar a receber as doações na Fundação Pró-Memória”, explica a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Rosária Mazzini.

O FSS mantém pontos fixos de arrecadação. Confira os locais: sede do Fundo Social de Solidariedade, localizado na Rua Francisco Maricondi, nº 375, na Vila Marina, sede do Fundo no distrito de Santa Eudóxia, localizado na Rua Coronel Joaquim Cintra, nº 25, no Paço Municipal (Prefeitura), na Rua Episcopal, nº 1.375, no Centro, no campus I da Fundação Educacional São Carlos (FESC), localizada na Rua São Sebastião, nº 2.828, na Vila Nery, na ACISC, na Rua General Osório, 401; no SINDSPAM, na Rua dos Ferroviários, 81; no Tiro de Guerra, na Rua Tiradentes, 592 e no Parque Ecológico na Estrada Municipal Guilherme Scatena, Km 2. As doações podem ser realizadas de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Todas as doações serão enviadas na sexta-feira, dia 17 de maio, para São Paulo e de lá seguem para Porto Alegre/RS.

