Evento da USP São Carlos discute os desafios da ciência de dados e da inteligência artificial

Filgueiras destacará que a inteligência artificial é uma importante ferramenta para a racionalização das atividades governamentais

Como as ferramentas da área de ciência de dados e inteligência artificial podem contribuir para a construção de políticas públicas baseadas em evidências? Quais são os dilemas políticos e éticos que surgem quando decidimos incorporar a ciência de dados e a inteligência artificial nas atividades governamentais?

Debater questões como essas é o principal objetivo do professor Fernando Filgueiras, da Universidade Federal de Goiás (UFG), durante um evento gratuito e aberto à população que ocorrerá na próxima quarta-feira, 15, a partir das 14h, no Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP, em São Carlos.

Pesquisador do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia – Democracia Digital (INCT-DD), o professor é vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Ciência Política da UFG e também ministra aulas no doutorado profissional em políticas públicas da Escola Nacional de Administração Pública (ENAP). No evento, ele destacará que a inteligência artificial é uma importante ferramenta para a racionalização das atividades governamentais, mas que também produz novos dilemas para a sociedade.

Gratuito e aberto a todos os interessados, o evento acontecerá no auditório Fernão Stella de Rodrigues Germano do ICMC, no bloco 6, no centro de São Carlos. Para acompanhar presencialmente, não é preciso se inscrever antecipadamente. Apenas quem desejar assistir ao evento online é que deve preencher este formulário para receber o link de acesso à transmissão: https://icmc.usp.br/e/a8574.

A iniciativa faz parte do ciclo de atividades de extensão organizado pelos alunos da disciplina Informação Profissional em Ciência de Dados, ministrada pelo professor Luís Gustavo Nonato. Os estudantes são responsáveis por realizar a ação, recepcionar e dialogar com o público, que poderá avaliar a iniciativa no final do evento. A proposta é, a partir das avaliações coletadas, aprimorar as próximas atividades a serem oferecidas à população, de forma a atender aos interesses da comunidade são-carlense que deseja conhecer mais sobre um campo que está em plena expansão, a ciência de dados.

