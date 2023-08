SIGA O SCA NO

Quati ferido teria sido atacado por um pitbull - Crédito: Divulgação

Um morador do Jardim São Rafael gravou um vídeo na manhã desta sexta-feira, 25, e revelou que dois quatis (animais silvestres) teriam sido atacados por um pitbull em uma mata.

De acordo com o leitor do São Carlos Agora, os animais estariam feridos e sangrando muito. Ele afirmou que conseguiu filmar apenas um e o segundo quati teria se refugiado, igualmente machucado, no interior de uma casa.

