Pesquisadores da UFSCar realizam missão acadêmica nos EUA

Uma delegação da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) - composta por cinco doutorandos em Engenharia de Materiais e pelos docentes Juliana Mara de Almeida, do Departamento de Engenharia de Materiais (DEMa), e Helder Galleti, do Departamento de Engenharia Elétrica (DEE) - participou, entre 27 de novembro e 8 de dezembro, de uma missão acadêmica em cinco universidades dos Estados Unidos, como parte do Projeto Movimenta Materiais, apoiado pela Capes e a Comissão Fulbright do Brasil.

Segundo a gestora executiva do projeto, Juliana Almeida, o principal objetivo foi participar de atividades de ensino visando à modernização dos cursos de graduação nas áreas de Engenharia da UFSCar. "Conhecer o funcionamento dos cursos de Engenharia em universidades americanas possibilita analisar e comparar diferentes estratégias de ensino, aprimorando e adaptando-as à realidade do ensino no Brasil. Em geral, enfrentamos os mesmos problemas e demandas dos estudantes. A busca por espaços físicos que permitam o desenvolvimento de projetos em equipe é uma solicitação frequente nos locais que visitamos", destacou a docente.

A delegação da UFSCar foi recebida pela diretora da Erik Jonsson School of Engineering, professora Stephanie Adams, da Universidade do Texas em Dallas (UTD). Durante a missão na UTD, professores e estudantes puderam conhecer os programas UTDesign e o Epics (Engineering Solutions for Community Needs), que conectam a academia, principalmente os estudantes, com a indústria e a comunidade local, possibilitando a atuação na resolução de problemas do mundo real.

Também segundo a gestora executiva do Movimenta Materiais, na UTD, esses programas e os problemas são propostos e financiados por empresas, de modo que as equipes de estudantes se engajem na gestão e execução do projeto em um ambiente semelhante ao da indústria.

"No que diz respeito às atividades de extensão, o DEMa tem muita cooperação com as indústrias brasileiras e empresas locais, mas aproveitamos pouco essa oportunidade para promover o ensino em Engenharia. Aí está uma oportunidade para modernizar a graduação dentro do projeto Movimenta Materiais", enfatizou Almeida.

A delegação teve uma agenda repleta de atividades, participando de aulas teóricas, demonstrações práticas presentes nos cursos de Engenharia da UTD, além de visitas a centros e laboratórios de pesquisa. A professora Daniele Rodrigues conduziu a visitação ao laboratório Biomaterials for Osseointegration and Novel Engineering, liderado pela ela, detalhando, além das linhas de pesquisa em Bioengenharia, como as demandas das empresas são inseridas no contexto da sala de aula do laboratório.

Segundo o professor Galleti, membro do comitê gestor do Movimenta Materiais, a missão na UTD foi uma imersão completa do cotidiano da Universidade, proporcionando a todos da delegação a vivência das atividades de ensino, pesquisa, inovação e gestão acadêmica. "Reuniões voltadas para métricas, em que se busca avaliar o sucesso do estudante e a eficácia institucional foram importantes para ampliar os horizontes e se pensar em como adaptar o ensino de Engenharia na UFSCar", disse o docente.

A delegação também visitou outras universidades. Para otimizar o tempo, após a etapa na UTD, a equipe da UFSCar se dividiu. Os estudantes de doutorado André Cardoso, Arquiminio Neto, Humberto Dias e Otávio Pedroso foram para a Universidade de Illinois-Urbana Champaign, onde foram recepcionados pela professora Janny Amos. O professor Helder Galleti e o estudante Wallyson Ramos foram para a Universidade de Siracuse. A professora Juliana Almeida visitou a Colorado School of Mines e o laboratório National Renewable Energy Laboratory em Golden, ambos no Colorado. Nesse último, a docente ministrou uma palestra destacando o papel acadêmico da UFSCar para o estado de São Paulo e o País, além de apresentar técnicas modernas de processamento de materiais.

