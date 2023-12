Pesquisadores da UFSCar de São Carlos são destaques em publicação da FCW

Crédito: Divulgação

Dois pesquisadores da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), Edgar Dutra Zanotto e Elson Longo, são destaques na nova edição da FCW Cultura Científica, publicação da Fundação Conrado Wessel, que tem como tema materiais avançados.

De acordo com Heitor Shimizu, que colabora com a Fundação Conrado Wessel na produção jornalística, cada edição aborda um tema na fronteira do conhecimento e de grande importância para o desenvolvimento científico e tecnológico do País. "O destaque e o diferencial da revista são as entrevistas com cientistas renomados e a quarta edição tem o tema materiais avançados", afirmou.

Os materiais avançados são desenvolvidos em laboratórios e têm características inovadoras e eventualmente disruptivas, impactando diretamente os mais diversos setores, como saúde, energia, segurança, transporte, mobilidade e meio ambiente. Na publicação, são abordados assuntos sobre compostos fundamentais para a construção do futuro, como semicondutores, materiais bidimensionais, vidros cerâmicos e materiais quânticos, que começam a definir o próximo capítulo da jornada tecnológica.

Nessa edição da revista, o professor Zanotto, Coordenador do Laboratório de Materiais Vítreos (LaMaV) e do Centro de Pesquisa, Educação e Inovação em Vidros (CeRTEV), explica o que é o vidro e como algo usado há milhares de anos é também um dos materiais mais promissores para o futuro, com uso nos mais diversos setores e aplicações.

"Os vidros estão vivendo uma década brilhante. Tivemos o Ano Internacional celebrado pela ONU em 2022, o recente prêmio Nobel de Física com os quantum dots - produzidos inicialmente (pela primeira vez) em vidros - e o uso exponencial de inteligência artificial para entender e desenvolver novos vidros com combinações desejadas de propriedades", destacou Zanotto.

Já o professor Longo, Coordenador do Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais (CDMF) explicou, em entrevista, porque o futuro será movido por semicondutores e destacou aplicações desses materiais funcionais e a importância de o País investir em pesquisa e desenvolvimento na área. "Os supercondutores serão sempre um assunto muito importante, mas atualmente o tema também relevante são os semicondutores", pontuou.

O acesso à publicação é gratuito e online, neste link (https://www.fcw.org.br/culturacientifica4/).

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também