Pesquisador da USP vence prêmio na Alemanha

No mês de novembro de 2024, Dimaghi Schwamback foi surpreendido pela nomeação ao prêmio Green Talents promovido pelo Ministério Federal Alemão de Educação. O objetivo do prêmio é reconhecer jovens cientistas que contribuíram para uma maior sustentabilidade na ciência e na sociedade.

A pesquisa premiada interdisciplinar conectando solo-clima-tecnologia teve como objetivo o desenvolvimento de sensores de baixo custo para a agricultura e estudo do impacto das mudanças climáticas e disponibilidade de água para a agricultura. A pesquisa premiada foi desenvolvida durante a pesquisa de doutorado de Dimaghi Schwamback no programa pós-graduação da Engenharia Hidráulica e Saneamento da EESC/USP em parceria com a Lund University (Suécia) através de um acordo de dupla titulação. Atualmente, Dimaghi trabalha na EMBRAPA unidade de Meio Ambiente em Jaguariúna - SP.

Agora, Dimaghi terá a oportunidade de ir para a Alemanha no ano que vem para uma estadia de pesquisa de três meses em empresas, universidades e instituições de pesquisa. Além disso, o prêmio contempla um evento em Frankfurt de uma semana para conhecer os outros 19 premiados de 13 países.

Saiba mais em: https://digitalgreentalents.de/about/1/awardees-2024/dimaghi-schwamback

