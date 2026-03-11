(16) 99963-6036
quarta, 11 de marÃ§o de 2026
Parque EcolÃ³gico fecha para visitaÃ§Ã£o apÃ³s forte chuva

11 Mar 2026 - 10h19
O Parque Ecológico de São Carlos está fechado para visitação pública nesta quarta-feira (11) devido à forte chuva que atingiu a cidade e comprometeu as condições de acesso ao local.

De acordo com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Bem-Estar Animal, nenhum animal foi atingido pela ocorrência. A suspensão das visitas foi adotada como medida preventiva para garantir a segurança dos visitantes e também das equipes que trabalham no parque.

A visitação será retomada normalmente nesta quinta-feira (12), no horário habitual de funcionamento, das 8h às 16h30.

