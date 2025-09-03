Parque Ecológico de São Carlos celebra 49 anos com programação especial

O Parque Ecológico de São Carlos “Dr. Antonio T. Vianna” completa 49 anos neste mês de setembro e preparou uma série de atividades para marcar a data. A programação, organizada pela Secretaria de Desenvolvimento Rural e Bem-Estar Animal, tem como foco a educação ambiental e a aproximação do público com a rotina dos animais.

Segundo a diretora do departamento, Rebecca Greco Barbosa, a proposta é valorizar o espaço e reforçar sua importância para a cidade. “Estamos muito felizes em poder oferecer atividades que promovem uma conexão única entre o público e a natureza, além de contribuir para o bem-estar dos nossos animais”, afirmou.

Eventos em destaque

Dois eventos especiais marcam as comemorações: o “Quarta com Bicho”, em 10 de setembro, e o “Passeio Noturno”, no dia 12 de setembro, ambos com inscrições exclusivas pela plataforma Sympla.

Quarta com Bicho

O público terá a oportunidade de conhecer os bastidores do Parque, acompanhar o manejo dos animais e aprender sobre o trabalho dos cuidadores. O ingresso custa R$ 30,00, e toda a arrecadação será revertida em equipamentos e materiais destinados ao bem-estar dos animais. A atividade está sujeita às condições climáticas e menores de 18 anos só podem participar acompanhados de um responsável. O limite é de 30 vagas por período (manhã e tarde).

Passeio Noturno

A proposta é oferecer uma experiência diferente: observar o comportamento de animais de hábitos noturnos, como onças, raposas e corujas, em um percurso guiado pelo parque. A concentração será das 19h às 19h30, na entrada do parque, com encerramento previsto entre 22h30 e 23h. O trajeto tem duração aproximada de 2h30. Os ingressos custam R$ 50,00 (inteira) e R$ 25,00 (meia-entrada), com limite de 50 participantes. Toda a receita também será destinada ao cuidado dos animais.

Importância para a cidade

Com quase meio século de história, o Parque Ecológico de São Carlos se consolidou como um dos principais espaços de preservação ambiental e lazer do município, reunindo atividades de pesquisa, educação e contato com a natureza

