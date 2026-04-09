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quinta, 09 de abril de 2026
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Feira da Visibilidade Trans e Travesti da UFSCar abre inscrições para atividades culturais e acadêmicas

09 Abr 2026 - 20h14Por Jessica Carvalho R
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Bandeira LGBTQ - Crédito: FreepikBandeira LGBTQ - Crédito: Freepik

A IV Feira da Visibilidade Trans e Travesti da UFSCar será realizada no próximo dia 24 de abril, integrando a programação do I Colóquio de Saúde Integral LGBTQIAPN+. Com o tema “Corpos que ocupam, saberes que transformam”, o evento tem como objetivo valorizar a produção artística, cultural e acadêmica de pessoas trans, travestis e não-binárias.

Pessoas desse público interessadas em participar da programação podem se inscrever até o dia 15 de abril, propondo atividades que serão desenvolvidas ao longo da Feira.

Realizada de forma contínua desde 2023, a iniciativa tem se consolidado como uma referência institucional e territorial, promovendo a articulação entre universidade e sociedade civil por meio da arte, da cultura, da educação e da produção de conhecimento a partir das experiências trans e travestis.

As inscrições estão abertas para participantes de São Carlos e região, que podem propor apresentações de música, poesia, artes visuais, gastronomia, pesquisas acadêmicas, entre outras modalidades. As informações completas estão disponíveis em edital publicado pela Universidade Federal de São Carlos, assim como o formulário de inscrição online.

As atividades da Feira acontecerão no Teatro de Bolso, localizado na área Sul do campus da Universidade Federal de São Carlos, das 17h às 21h.

A organização é do GT Transformar e da Secretaria Geral de Ações Afirmativas, Diversidade e Equidade, com apoio da ADUFSCar e do SINTUFSCar

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