Crianças participam de atividade científica com teatro e HQs na UFSCar

No último dia 6 de abril, o Laboratório de Produtos Naturais (LPN) do Departamento de Química da Universidade Federal de São Carlos promoveu uma ação educativa voltada a um público diferente do habitual: crianças de 5 a 7 anos da rede de ensino de São Carlos. A iniciativa contou com a parceria do Núcleo Ouroboros de Divulgação Científica.

O encontro foi realizado na Biblioteca Comunitária (BCo) da universidade e integrou as atividades do LPN voltadas à aproximação entre ciência, escola e sociedade. A proposta inovadora combinou teatro e Histórias em Quadrinhos (HQs) para abordar temas ligados à Química de Produtos Naturais, tratando de questões reais do campo, como doenças em plantações e pragas agrícolas.

Um dos destaques da programação foi a peça teatral “Ciência que Ri: Controle de Pragas”, idealizada em conjunto com a professora Karina Lupetti, do Programa de Pós-Graduação em Química (PPGQ). Voltada ao público infantil, a apresentação trouxe uma experiência imersiva, acompanhando a trajetória da cientista Kriptônia, que busca soluções para salvar sua plantação afetada por pragas. Ao lado do primo Xenônio, a personagem conduz as crianças por uma jornada de descobertas sobre esses organismos e seus impactos na agricultura.

Segundo Lupetti, o uso de linguagem lúdica é fundamental para despertar o interesse pela ciência. “As crianças são movidas pela curiosidade. Durante a peça, estimulamos a participação com perguntas sobre o controle de pragas, incentivando que tragam elementos do próprio cotidiano. É nesse momento que mostramos como a ciência investiga esses fenômenos”, destacou.

Durante a atividade, os participantes também tiveram contato com conceitos relacionados ao uso de produtos naturais como alternativas mais sustentáveis aos agrotóxicos sintéticos, compreendendo melhor os impactos das pragas na produção de alimentos e no equilíbrio ambiental.

A professora Jéssica Amaral, também do Departamento de Química e coordenadora do projeto, ressaltou a importância da iniciativa. “Trabalhar o conhecimento científico com crianças, de forma acessível e lúdica, é gratificante. A curiosidade surge de forma espontânea e se intensifica ao longo das atividades, o que é essencial para aproximar a ciência do público”, afirmou.

Além da peça teatral, a programação incluiu a apresentação de HQs desenvolvidas pelo grupo. Nelas, os personagens Alan e Flora conduzem as crianças por histórias que abordam o cuidado com as plantas e o equilíbrio da natureza, estimulando o imaginário e o aprendizado.

A iniciativa faz parte de projetos coordenados pelos docentes Maria Fátima das Graças Fernandes da Silva e João Batista Fernandes, com apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp) e do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

Mais informações sobre as ações de pesquisa, ensino e divulgação científica do grupo podem ser acessadas no site oficial do LPN.