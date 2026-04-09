Mais de R$ 4 milhões são investidos na agricultura familiar para reforçar a merenda escolar

A Prefeitura de São Carlos realizou, no último dia 2 de abril, uma Chamada Pública para a aquisição de gêneros alimentícios por meio do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). A iniciativa reforça o compromisso com a oferta de alimentação escolar de qualidade e com o fortalecimento da agricultura familiar.

O investimento previsto é de R$ 1.468.100,92 na compra de produtos diretamente de agricultores familiares do município e da região. O valor soma-se aos recursos do Programa Municipal de Agricultura de Interesse Social, que destinará R$ 2.600.000,00 ao setor, totalizando um aporte de R$ 4.068.100,92 voltado ao desenvolvimento da agricultura familiar.

A ação contribui para o fortalecimento da economia local ao incentivar a produção rural e promover a geração de renda no campo, além de valorizar o trabalho dos pequenos produtores. Ao mesmo tempo, a medida impacta diretamente a segurança alimentar e nutricional da população.

Os alimentos adquiridos serão destinados à rede municipal de ensino, garantindo o fornecimento de produtos frescos, saudáveis e de qualidade para milhares de crianças atendidas pelas políticas públicas educacionais.

O secretário municipal de Desenvolvimento Rural e Bem-Estar Animal, Alexandre Wellington de Souza, destacou a importância da iniciativa. “Demos um passo importante na consolidação da política pública de alimentação escolar. Por meio do PNAE, realizamos esse chamamento público para a aquisição de produtos da agricultura familiar que serão destinados à merenda escolar. Essa ação fortalece o produtor local e, ao mesmo tempo, garante que nossas crianças tenham acesso a alimentos frescos, nutritivos e de qualidade”, afirmou.

Segundo o secretário, a medida atende a uma diretriz da administração municipal de valorizar a produção local e aprimorar a alimentação oferecida aos estudantes. “É uma determinação do prefeito Netto Donato dar atenção especial a essa área. Estamos trabalhando para unir o fomento à agricultura familiar com a melhoria da alimentação escolar. É um objetivo nobre: levar alimentos de qualidade à mesa das nossas crianças e, ao mesmo tempo, fortalecer quem produz aqui na nossa região”, completou.

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