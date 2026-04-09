São Carlos inaugura Centro de Referência Paralímpica e amplia inclusão

Solenidade reuniu autoridades acadêmicas, representantes do poder público e do movimento paralímpico (Foto: Adriana Arruda) -

A Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), a Prefeitura Municipal de São Carlos e o Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) realizaram, na tarde desta quarta-feira (8), a cerimônia de lançamento do Centro de Referência Paralímpica (CRP) no município. O evento ocorreu no Auditório do Núcleo de Apoio à Pesquisa (NAP), no Centro de Educação e Ciências Humanas (CECH), na área Sul do campus da Universidade, e marcou a formalização pública do acordo de cooperação entre as instituições.

A solenidade reuniu autoridades acadêmicas, representantes do poder público e do movimento paralímpico. Participaram da mesa a reitora da UFSCar, Ana Beatriz de Oliveira; o prefeito de São Carlos, Antonio Netto Donato; o secretário de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Marcos da Costa; o gerente de Educação e Ciência do CPB, João Paulo Casteleti Souza; o secretário municipal da Pessoa com Deficiência e Paradesporto, Rafael de Almeida Leme; o presidente da Câmara Municipal, Lucão Fernandes; e a docente da UFSCar e coordenadora técnica do CRP, Mey de Abreu van Munster.

Durante a cerimônia, foram apresentados os objetivos do projeto, com destaque para o caráter interinstitucional da iniciativa e seu papel na ampliação do acesso ao esporte para pessoas com deficiência. Segundo van Munster, o Centro nasce com o propósito de integrar esporte, ciência, tecnologia e acessibilidade, garantindo oportunidades reais de participação, desenvolvimento e pertencimento.

Representando o CPB, Casteleti Souza ressaltou a importância da união entre instituições para fortalecer o movimento paralímpico e ampliar o acesso às práticas esportivas. No âmbito municipal, o secretário Rafael Leme destacou o impacto local da iniciativa, afirmando que o projeto amplia oportunidades e promove inclusão. Já o presidente da Câmara, Lucão Fernandes, classificou o momento como a materialização do respeito e da valorização do esporte.

Atividades e participação

O Centro de Referência Paralímpica em São Carlos é resultado de uma trajetória já consolidada na UFSCar, especialmente por meio do projeto de extensão Proafa, ativo desde 2006. Com o CRP, as ações passam a operar em escala ampliada, atendendo desde a iniciação esportiva até o alto rendimento.

O Centro atuará em quatro frentes principais: iniciação esportiva com atendimentos semanais a crianças e jovens; treinamento de alto rendimento; realização de festivais paralímpicos; e formação e capacitação de estudantes, pesquisadores e profissionais das áreas de Educação Física e da Saúde.

As atividades serão realizadas em diferentes espaços do campus e da cidade, contemplando modalidades como atletismo, badminton, basquete em cadeira de rodas, escalada, handebol em cadeira de rodas, natação, tênis de mesa e para ski cross country.

O público atendido inclui pessoas com deficiência física, visual ou intelectual, a partir de 8 anos de idade. As inscrições devem ser feitas por meio de formulário online, com vagas limitadas e participação condicionada à disponibilidade em cada modalidade.

Impacto e articulação institucional

O modelo de funcionamento prevê responsabilidades compartilhadas entre as instituições. O CPB ficará responsável, entre outros pontos, pela disponibilização de materiais e contratação de profissionais; a Prefeitura contribuirá com espaços, logística e recursos humanos; e a UFSCar oferecerá infraestrutura, suporte acadêmico e integração com ensino, pesquisa e extensão.

A iniciativa integra uma estratégia de ampliação do acesso qualificado ao paradesporto na região, com potencial de impacto na inclusão social, na formação esportiva e na produção de conhecimento aplicado.

Durante o evento, o secretário estadual Marcos da Costa destacou o papel das universidades no desenvolvimento de soluções para pessoas com deficiência, incluindo tecnologia assistiva e inovação. O prefeito Netto Donato reforçou a importância da parceria entre município e universidade para melhorar a qualidade de vida da população.

Para a reitora Ana Beatriz de Oliveira, a implantação do Centro consolida uma trajetória construída ao longo de duas décadas na Universidade, reposicionando o esporte como um direito fundamental, ligado ao desenvolvimento, à autonomia e à cidadania.

A cerimônia também contou com homenagens a atletas paralímpicos e a assinatura oficial do acordo de cooperação, marcando o início das atividades do CRP em São Carlos.

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