Paróquia São José organiza Bingo Beneficente para reconstrução da Lanchonete Komilão

Komilão Lanches foi destruída por incêndio -

No próximo domingo, dia 27 de outubro, a Paróquia São José realizará um Bingo Beneficente com o objetivo de arrecadar fundos para a reconstrução da tradicional Lanchonete Komilão do Valdir, que foi destruída por um incêndo recentemente. O evento acontecerá no Salão de Festas da igreja a partir das 14h, com uma tarde recheada de prêmios e diversão para toda a comunidade.

Entre os prêmios principais, os participantes poderão concorrer a uma Air Fryer, além de premiações em dinheiro para a Cinquina (R$200,00) e para o jogo de Quatro Cantos (R$100,00). O valor da cartela é de R$10,00.

Além dos prêmios principais, haverá uma série de rodadas extras de bingo com cartelas a apenas R$2,00, oferecendo aos jogadores chances de ganhar prêmios como:

Cesta básica completa

Almoços para casal no Cine Bar e no Divino Fogão

no Cine Bar e no Divino Fogão Rodízios de pizza no Florença (quatro rodízios)

no Florença (quatro rodízios) Pizzas do Bonde Pizza (duas) e do Portal Pizzas (uma)

(duas) e do (uma) Kit lanche do Exagerado Lanches

Esses prêmios são uma generosa contribuição de comerciantes locais que apoiam a causa. "Vai ser um show de prêmios," afirmam os organizadores, incentivando a participação de todos para apoiar a reconstrução da lanchonete", disse um dos responsáveis pelo evento.

Serviço

Local: Salão de Festas da Paróquia São José, Rua Silvério Ignarra Sobrinho, 670, Vila Monteiro – São Carlos.

Data e horário: Domingo, 27 de outubro, a partir das 14h.

