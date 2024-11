Parceria entre UFSCar e Prefeitura de São Carlos promove ações gratuitas de promoção e educação em saúde

Nos dias 29 de novembro e 6 dezembro, diversas atividades de Promoção e Educação em Saúde serão ofertadas, em São Carlos, voltadas a crianças, adultos e idosos. As ações do "Residências na Praça" acontecem das 8 às 12 horas - em novembro será no Centro da Juventude "Elaine Viviani" (Av. Papa Paulo VI, 1000 - Jd. Cruzeiro do Sul), e em dezembro será ao lado da Unidade de Saúde da Família (USF Santa Angelina, na Av. Dr. Gildney Carreri, 391 - Gildeney). A iniciativa é uma parceria entre os Programas de Residência em Saúde da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) e a Prefeitura Municipal de São Carlos. As atividades são abertas a toda a população.

O objetivo da ação é sensibilizar as comunidades interna e externa da UFSCar, da região de São Carlos e da Rede de Atenção à Saúde, para o engajamento contínuo no aprendizado e na identificação das fortalezas e desafios na implementação e/ou consolidação de Programas de Residência em Saúde da UFSCar.

Em 2024, a Instituição conta com seis programas, sendo três médicos (Clínica Médica, Pediatria e Medicina de Família e Comunidade) e três em áreas profissionais (Saúde Mental, Saúde da Família e Comunidade e Adulto/Idoso). "Será um momento de articulação entre os diferentes programas, de execução e publicização das ações que têm sido ofertadas dentro das unidades de saúde para toda a comunidade são-carlense e, ainda, reforça o compromisso ético e político de formação de profissionais de saúde que estejam, de fato, alinhados às boas práticas em saúde", aponta Alana Fornereto, coordenadora do Núcleo UFSCar-Saúde da Pró-Reitoria de Extensão (ProEx) da Universidade.

Na programação, haverá atividades para o público infantil, despertando o brincar criativo, para público adulto e idoso, com ações de Educação em Saúde, avaliações de saúde, Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS), vivências grupais, além de ações de conscientização sobre Novembro Azul (combate ao câncer de próstata) e Dezembro Vermelho (prevenção do HIV/Aids e outras Infecções Sexualmente Transmissíveis). Todas as atividades envolvem a participação das coordenações dos programas de residência, residentes e preceptores das unidades de saúde, Chefes de Seção de Apoio às Unidades de Saúde dos Núcleos de Saúde II e IV do Departamento de Gestão do Cuidado Ambulatorial (DGCA).

