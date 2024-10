Pantera Negra e Homem Aranha "invadem" a Santa Casa

Inimigos da saúde com os dias contatos: Pantera Negra e Homem Aranha prometem aniquilar quem maltrata as crianças - Crédito: Comunicação Santa Casa

Inimigos da saúde que fiquem espertos, pois os profissionais que cuidam dos pequenos são-carlenses que estão internados na ala pediátrica ganharam um reforço de peso, com a promessa de espantar a tristeza e a solidão.

Na manhã de sexta-feira, 11, véspera do Dia das Crianças, comemorado no dia 12 de outubro, sábado, paralelamente ao dia da Padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, Pantera Negra e Homem Aranha, do projeto Super-Ação invadiram a Santa Casa para levar momentos de alegria e felicidade para a garotada que está em recuperação.

Os responsáveis pelo gesto de empatia foram Wesley Camargo Pantera Negra do Nascimento e Niasanu Fernando Homem Aranha do Nascimento.

Durante mágicos momentos, as crianças ganharam carrinhos e bonecas, além da Santa Casa receber travesseirinhos doados pelos super-heróis.

“Um sonho que se tornou realidade. Desde a morte do meu priminho (Yuri, aos 7 anos, acometido de leucemia) queria me dedicar a levar a alegria e felicidade para todas as crianças. E hoje (sexta, 11), chegou este tão esperado dia”, disse Wesley.

Segundo ele, que é socorrista, ao lado do seu tio Niasanu, zelador, puderam sentir a felicidade no rosto de pequenos que se tornaram amigos. “Ver o sorriso no rosto deles (crianças internadas na Santa Casa), não tem preço. Tiramos fotos e conversamos”, disse, salientando que foram feitas 11 visitas, salientando que este foi a primeira (de muitas) visitas. “Sempre que puder e a Santa Casa permitir, queremos ir lá e deixar o ambiente mais leve. Poder ajudar de alguma forma faz bem para eles e, principalmente, para nós. Saímos pisando nas nuvens. Acho que quem ganhou mais poderes foram o Pantera Negra e o Homem Aranha”, finalizou Wesley.

Um “brilho” que não tem preço

Após a visita do Pantera Negra e do Homem Aranha, o São Carlos Agora entrou em contato com a Santa Casa. Mais precisamente com Michela Pereira, coordenadora de Enfermagem e responsável pela ala pediátrica.

A profissional de saúde não escondeu a emoção e pontuação a importância de ações solidárias de pessoas dispostas a levar empatia e momentos que mexem positivamente com o emocional das crianças que estão internadas e se recuperam.

"A importância dessas ações na Pediatria é trazer alegria para nossos pacientes e seus acompanhantes, em um momento de internação que muitas vezes é bastante desgastante para ambos. Hoje (sexta), recebemos os super-heróis na Pediatria e ver o brilho nos olhos de nossos pacientes, e até mesmo da equipe, foi muito gratificante. Só temos a agradecer a essas pessoas que dedicam seu tempo a essa SUPER AÇÃO, trazendo-nos alegria. Gratidão!", enfatizou Michela.

