Paixão Sertaneja fará live em prol de crianças carentes

Crédito: Divulgação

O próximo Dia das Crianças, comemorado no dia 12 de outubro, promete ter muita animação e solidariedade. A Comissão Paixão Sertaneja irá realizar uma mega-live em prol da Casa de Acolhimento Claudia Picchi Porto, localizada na rua ua João de Oliveira, 206, na Vila Carmem. O grupo são-carlense buscará angariar doações e brinquedos para as crianças assistidas pela entidade.

A live contará com várias atrações sertanejas e que estarão unidas pelo resultado do evento. “Uma data e uma causa como esta, não pode passar em braço. Pedimos a todos que puderem para ajudar estas crianças. A casa de acolhimento faz um lindo trabalho e precisa sempre de ajuda, com a união de amigos faremos um lindo evento”, afirmaram os organizadores.

Com horário marcado para às 19h, a live conta com apoio do São Carlos Agora na sua realização e em breve terá todos detalhes e atrações divulgados.

