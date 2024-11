Oficina online na USP ensina aluno programar dentro de uma estação espacial

Quem participar da oficina vai aprender a programar os movimentos de um robô responsável pela estação de treinamento em programação no espaço - Crédito: Divulgação

O Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP, em São Carlos, realizará uma oficina de programação gratuita para estudantes dos ensinos fundamental e médio. Em sua terceira edição, a oficina online de Programação do SSPOT-VR retorna após as edições de 2021 e 2022. A atividade será oferecida remotamente no sábado, dia 23 de novembro, a partir das 14 horas. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas até o dia do evento por meio deste formulário online: https://tinyurl.com/inscricao-oficina-usp. Todos os participantes inscritos receberão certificado.

Os pesquisadores responsáveis pela oficina são Gustavo Avellar e Paulo André Pimenta Aragão, alunos de pós-graduação do ICMC. Também fazem parte da equipe Fernando Henrique Paes Generich, Lucas Oliveira Castro e Pedro Lunkes Villela, alunos de graduação que fazem iniciação científica no ICMC. O grupo trabalha sob a orientação da professora Ellen Francine Barbosa, do Departamento de Sistemas de Computação (SSC) do ICMC.

O objetivo é ensinar os princípios de programação dentro de uma estação espacial e também coletar dados a partir de questionários para avaliar um aplicativo educacional com o público-alvo. Na oficina, que terá duração de quatro horas, os estudantes terão, primeiramente, uma aula introdutória de programação. Depois, vão utilizar um aplicativo para programar os movimentos de Mark, um robô responsável pela estação de treinamento em programação no espaço que atua como guia dos estudantes nessa jornada de aprendizado realizada dentro de uma estação espacial virtual.

Desenvolvido em 2021 por Gustavo Avellar durante o mestrado, o SSPOT-VR (Estação Espacial em Realidade Virtual para Treinamento de Programação) é um aplicativo educacional em realidade virtual imersiva. A programação que o usuário realiza dentro desse mundo virtual acontece a partir da montagem de cubos que representam comandos de programação.

Atualmente, Gustavo está no doutorado e o aplicativo se tornou foco da pesquisa de mestrado de Paulo André Pimenta Aragão. Foi criada uma nova versão do SSPOT-VR, que já está disponível e possibilita ao usuário jogar online, de forma multiplayer e colaborativa.

Para participar da oficina, os alunos precisam de um celular Android ou notebook com Windows, acesso à internet e um microfone para se comunicar com os instrutores e demais participantes. A oficina tem o apoio do Grupo de Alunas nas Ciências Exatas (GRACE), coordenado pela professora Lina María Garcês Rodríguez, do ICMC.

Leia Também