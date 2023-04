Nova concessionária responsável pela rodovia Washington Luís inicia operações no dia 1º de maio

Ecorodovias - Crédito: divulgação

O governador Tarcísio de Freitas assinou nesta quarta-feira (12), no Palácio dos Bandeirantes, o contrato de concessão do Lote Noroeste com o Grupo EcoRodovias, que assume a operação de parte da malha a partir de 1º de maio. O projeto contempla 600 quilômetros de rodovias e prevê investimentos de R$ 13,9 bilhões (entre obras e operações) ao longo de 30 anos de concessão, para melhorias como duplicação de pistas, novas marginais, implantação de novas ciclovias e dispositivos. Nos cinco primeiros anos de concessão devem ser gerados 26 mil empregos diretos e indiretos.

“Nós temos que celebrar os investimentos que são feitos no Estado de São Paulo. São bilhões de reais que farão a diferença para o usuário. A parceria com o setor privado é fundamental, porque conseguimos trazer mais investimentos, com mais eficiência e em menos tempo”, destacou o governador Tarcísio de Freitas.

O Lote Noroeste contempla cinco rodovias que atravessam as regiões de São José do Rio Preto, Araraquara, São Carlos e Barretos: SP-310 (Rodovia Washington Luís), SP-323 (Rodovia José Della Vechia/Orlando Chesini Ometto); SP-326 (Rodovia Brigadeiro Faria Lima - entre Bebedouro e Barretos); SP-333 (Rodovia Carlos Tonani, Nemésio Cadetti, Laurentino Mascari e Dr. Mário Gentil) e SP-351 (Rodovia Comendador Pedro Monteleone).

“Essa assinatura é mais um passo que damos na nossa política de concessões e que reforça a convicção do Governo de São Paulo nas parcerias com a iniciativa privada”, disse o secretário de Parcerias em Investimentos, Rafael Benini.

Tarifas mais baratas e DUF

Um dos grandes benefícios aos motoristas que utilizarão as rodovias do Lote Noroeste será a redução média de 9% nas tarifas de pedágio atuais. O valor dependerá do local de cada praça utilizada. Além disso, os motoristas que usam tag (pagamento automático) também terão um desconto adicional de 5% sobre a tarifa.

Outra novidade importante para o bolso do motorista é o DUF (Desconto de Usuário Frequente), que concede redução nas tarifas para os usuários que mais utilizam a rodovia. Dependendo da praça de pedágio e da quantidade de vezes que o usuário passar pelo ponto de cobrança dentro do mesmo mês o desconto pode chegar a 95%, dependendo da praça de pedágio. O desconto estará disponível para quem utiliza pagamento automático.

“Essa concessão trará investimentos importantes para modernização da malha viária com obras e uso de novas tecnologias que garantem mais segurança e agilidade ao tráfego. Outro benefício importante aos motoristas será a redução das tarifas de pedágio, principalmente para aqueles que utilizam as rodovias com mais frequência”, afirma Milton Persoli, diretor-geral da ARTESP.

Novas tecnologias

O Lote Noroeste de rodovias também investirá em novas tecnologias que visam trazer mais segurança, agilidade e conforto aos usuários, como o pagamento com cartão de crédito e débito por aproximação, por meio da a tecnologia NFC (Near Field Communication), já a partir do dia 1º de maio. Essa facilidade já existe em 91 praças de pedágio da malha concedida do Estado. Outra novidade que será implantada gradualmente (o 2° e o 7° ano de contrato) é a implantação do Sistema Automático Livre - de cobrança 100% automática – que fará a eliminação gradual de todas as praças de pedágio que existem na malha e sua substituição por pórticos.

Obras e investimentos previstos

O investimento total de R$ 13,9 bilhões (R$ 5 bilhões deverão ser aplicados nos primeiros sete anos) prevê:

123 km de duplicação de pistas;

95 km de faixas adicionais;

75 quilômetros de ciclovias;

26 quilômetros de implantação/adequação de marginais;

37 dispositivos;

42 passarelas serão implantadas/adequadas;

17 bases de Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU), 3 balanças fixas e 3 pontos de paradas de descanso serão implantadas/adequadas para caminhoneiros.

Intervenções prioritárias

Rodovia Washington Luís (SP 310). Investimento total: cerca de R$ 900 milhões para implantação de 95 quilômetros de terceiras faixas, do km 425 ao km 454+300 (entre Cedral, Sao José do Rio Preto e Mirassol) e do km 227+800 ao km 293 ( entre São Carlos, Ibaté e Araraquara). As obras ainda contemplam nos dois trechos a implantação de novas Obras de Artes Especiais (pontes ou viadutos), implantação ou ampliação de passarelas e readequação de dispositivos de acesso e retorno. Também haverá a implantação de 4,5 quilômetros de vias marginais entre São Carlos e Araraquara.

Outros investimentos : R$ 900 milhões

Serão investidos mais cerca de R$ 900 milhões para duplicação de 123 quilômetros de pistas, sendo: 54 quilômetros na SP-351(Rodovia Comendador Pedro Monteleone), entre os municípios de Bebedouro e Catanduva, e 69 quilômetros na SP-333 (Rodovia Carlos Tonani, Nemésio Cadetti, Laurentino Mascari, Dr. Mário Gentil), entre os municípios de Taquaritinga e Borborema.

Os investimentos também contemplam, na SP-351, a construção de marginais, novos dispositivos e passarelas para pedestres (em Bebedouro) e melhoria de dispositivos. Já na SP-326 (em Barretos) será implantada iluminação em trechos urbanos e nos dispositivos.

