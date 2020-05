Nenhuma empresa se habilita para distribuir cartões e auxílio merenda deve atrasar

Imagem Ilustrativa - Crédito: Divulgação

Nenhuma empresa se habilitou para participar do pregão para escolha do fornecedor dos cartões do auxílio merenda que foi realizado nesta quarta-feira (13). Desta forma, o repasse dos R$ 50 do vale às famílias dos alunos matriculados na rede municipal de ensino deve atrasar.

A assessoria de comunicação da Prefeitura Municipal informou que uma reunião será realizada nesta quinta-feira para decidir de que forma, com amparo jurídico, será realizada a distribuição do auxílio merenda.

A decisão de ajudar as famílias neste momento de pandemia foi do prefeito Airton Garcia (PSL). No dia 16 de abril ele assinou um decreto sobre o fornecimento do vale alimentação aos alunos da rede municipal de ensino durante o período de suspensão das aulas.

Os recursos, aproximadamente R$ 770 mil por mês, serão repassados pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento, responsável pela aquisição dos produtos da merenda escolar. A expectativa é que 16 mil alunos sejam beneficiados.

