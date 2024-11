Músico que morreu em acidente na Washington Luís havia vencido o câncer em 2009

Cauê Felici Muniz dos Santos morreu vítima de acidente na SP-318 - Crédito: redes sociais

O cantor Cauê Felici Muniz dos Santos, de 34 anos, que faleceu na madrugada deste sábado (16) após se envolver em um grave acidente de trânsito naRodovia Washington Luís, em Araraquara, havia vencido o câncer.

Em 2009, aos 18 anos, ele foi diagnosticado com linfoma de Hodgkin e conseguiu vencer a doença após o tratamento. O artista também era formado em Educação Física pela Universidade Estadual Paulista (Unesp).

O corpo está sendo velado no Velório Municipal de São Carlos, onde reside a família do cantor. O sepultamento ocorrerá às 11h15 no Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

(Com informações do UOL)

