Cantor que morreu em acidente na Washington Luís será enterrado em São Carlos

Saiba Mais Segurança Morador de São Carlos se envolve em grave acidente na SP-310 em Araraquara

O cantor de pop-rock Cauê Felici Muniz dos Santos, de 34 anos, faleceu na madrugada deste sábado (16) após um grave acidente no km 264 da Rodovia Washington Luís (SP-310), em Araraquara.

De acordo com informações, Cauê estava retornando para Araraquara em um Fiat Palio branco após realizar um show em São Carlos, quando um VW Gol azul invadiu a pista contrária, resultando em uma colisão frontal entre os veículos.

Ambos os motoristas estavam sozinhos nos carros e ficaram presos às ferragens. Eles foram resgatados pelo Corpo de Bombeiros e encaminhados para atendimento médico. Cauê, entretanto, sofreu ferimentos graves e chegou a ser levado para a Santa Casa de Araraquara, mas não resistiu.

O condutor do VW Gol, um homem de 27 anos, também ficou ferido. Ele se recusou a realizar o teste do bafômetro, mas admitiu aos policiais rodoviários que havia consumido bebida alcoólica antes do acidente. Ele permanece internado sob observação médica.

O corpo de Cauê foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) de Araraquara. O velório está marcado para as 7h deste domingo (17) no Velório Municipal de São Carlos, onde reside a família do cantor. O sepultamento ocorrerá às 11h15 no Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Cauê era casado, morava em Araraquara e não tinha filhos. Ele deixa amigos, familiares e uma trajetória musical marcada por seu talento e carisma.

Leia Também