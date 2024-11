Morador de São Carlos se envolve em grave acidente na SP-310 em Araraquara

Um dos veículos envolvidos no acidente - Crédito: Flavio Fernandes

Uma colisão frontal entre dois carros deixou dois motoristas feridos na madrugada deste sábado (16), no km 264 da Rodovia Washington Luís (SP-310), em Araraquara.

De acordo com as informações apuradas, o motorista de um VW Gol azul seguia no sentido capital-interior quando, por razões ainda desconhecidas, invadiu a pista contrária e colidiu com um Fiat Palio branco. O impacto foi tão violento que ambos os veículos ficaram completamente destruídos.

Os motoristas estavam sozinhos nos carros no momento do acidente. Um deles, morador de São Carlos, ficou preso nas ferragens e precisou ser resgatado pelo Corpo de Bombeiros. Apesar de estar consciente e conversando, ele se recusou a realizar o teste do etilômetro.

O condutor do Palio sofreu ferimentos graves. Ambos foram socorridos pelas ambulâncias da concessionária responsável pela rodovia e encaminhados à Santa Casa de Araraquara.

A Polícia Militar Rodoviária foi acionada para preservar o local, permitindo o trabalho da perícia. As causas do acidente estão sendo investigadas pela Polícia Civil.

