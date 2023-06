Moradores se unem para cortar mato alto em parquinho no Monte Carlo

SIGA O SCA NO

Moradores que residem próximo ao Parque Antonio Henrique de Lima (Pardinho), na avenida Cesare Brigante no Monte Carlo, se uniram na tarde de hoje (22) para roçar o mato alto que tomava conta do local, onde as crianças costumam brincar.

No dia 11, foi feito uma publicação (veja matéria) pelo São Carlos Agora pedindo providências das autoridades, mostrando a situação que se encontrava o local. Cansados de esperar, quatro moradores resolveram agir. " O parquinho estava sendo tomado pelo mato, uma vergonha", disse a moradora que ajudou com a limpeza.

