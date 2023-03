Moradores do São Carlos 4 indignados com entulho em terreno e fios expostos em árvore

SIGA O SCA NO

Lixo é depositado em terreno abandonado no São Carlos 4 - Crédito: Divulgação

O descarte irregular de lixo e fiação exposta e encostada em galhos de árvores tem tirado o sossego de moradores e leitores do São Carlos Agora residem na rua Luiz Rodrigues Sampaio, na região do numeral 182, no São Carlos 4.

Na tarde desta quarta-feira, 29, os reclamantes entraram em contato com o portal. Indignado, um comerciante disse que o perigo iminente ao citar a fiação elétrica exposta nos galhos de várias árvores. “Se algum galho cair, pode haver o rompimento da fiação”, alertou ainda que entrou em contato com a CPFL, mas não obteve resposta até o momento.

Outro problema é que um terreno abandonado serve como descarte de irregular de lixo. Há acúmulo de entulho e pessoas depositam todo tipo de lixo no local. A reivindicação dos reclamantes é que seja realizada manutenção no local.

Leia Também