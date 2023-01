Moradores do Ipê Mirim reclamam de buracos no asfalto

Falta de manutenção é uma das reclamações dos moradores - Crédito: Divulgação

Moradores do Ipê Mirim, bairro que fica na região do Jardim Zavaglia, Eduardo Abdelnur e Planalto Verde, entraram em contato com o São Carlos Agora para reclamar sobre a qualidade do asfalto nas ruas que dão acesso às moradias.

Segundo eles, há buracos no asfalto e o trânsito de veículos fica perigoso. “As ruas então horríveis, sem condições. Tem até sofá e pneu de carro para alertar os motoristas na rua principal vindo do Antenor Garcia. Mas se o motorista desvia de um buraco, cai no outro”.

MAIS RECLAMAÇÃO

Um outro morador disse que, além do asfalto ruim, os moradores sofrem animais peçonhentos que afirmam entrar nas casas devido o mato que se encontra no canteiro central de uma das vias e que a manutenção não estaria sendo feito corretamente.

