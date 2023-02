Moradores ateiam fogo e fecham ruas em protesto pela sujeira no Ecoponto do Jardim Ipanema

SIGA O SCA NO

Moradores próximos ao Ecoponto do Jardim Ipanema resolver protestar na noite desta segunda-feira (6) sobre a situação que o local se encontra. Segundo eles, há grande quantidade de entulho e lixo, grande parte do lado de fora, gerando muitos transtornos para a população.

Vídeos recebidos pelo Whatsapp do São Carlos Agora mostram que os manifestantes atearam fogo em lixo e bloquearam algumas ruas no entorno do Ecoponto.

A Guarda Municipal foi acionada e compareceu no local. Ninguém foi detido.

O Corpo de Bombeiros foi chamado para combater as chamas.

Após as vias serem limpas, o trânsito será liberado.

