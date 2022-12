Uma moradora do Jardim Tangará ganhou sozinha o prémio de R$ 1 milhão sorteado ontem (29) pelo Hiper Saúde Ribeirão. As informações estão no site do título de capitalização.

Um dos prêmios de R$ 10 mil saiu para um morador do Jardim Cruzado, em Ibaté.

Outros três são-carlenses levaram R$ 5 mil no giro da sorte.

Parte da renda adquirida com a venda das cartelas do Hiper Saúde é destinada ao Hospital de Amor, em Barretos.

