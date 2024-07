Morador de São Carlos encerra o Caminhos de Santiago

Crédito: arquivo pessoal

Muita fé, devoção, superação e dedicação. Assim Nino Carneiro, um paulistano que fixou residência em São Carlos concluiu nesta quarta-feira, 3, o Caminhos de Santiago (de Compostela). Foram 78 dias e um total de 1.908 quilômetros do percurso idealizado. Uma média diária de 25 quilômetros percorridos. Foi uma mostra de fé, fazendo o caminhos ida e volta, sendo considerado o primeiro peregrino a fazer tamanha caminhada, tendo o direito a três certificados emitidos pela Catedral de Santiago de Compostela.

Pelo WhatsApp, Nino comentou a mais recente aventura, salientando que nos primeiros dias a peregrinação foi muito difícil, pois enfrentou neve, vento gelado e chuva e para manter a meta, manteve uma alimentação reforçada com carboidratos, frutas. “Além de estar muito bem agasalhado. E dormir bem a noite é obrigatório”, comentou.

Nesta quarta-feira, 3 salientou que terminou a grande caminhada: Caminhos de Santiago (ida e volta).

Ele disse que começou a peregrinação no dia 14 de abril pelo caminho francês até Saint Jean Pied Port (814km). Em seguida, fez o Caminho Piemonte, de Saint Jean Pied Port até Lourdes, ida e volta (316km), depois o caminho do norte até Oviedo (427km) e finalmente o caminho primitivo (351 km) totalizando 1908km em 78 dias ininterruptos.

“Peguei frio, com neve, chuva e vento. Temperaturas de 2⁰ negativos, e após a metade de junho até hoje, calor de 26⁰. Sou o primeiro peregrino a fazer tamanha caminhada. São três certificados que ganhei, emitidos pela Catedral de Santiago de Compostela”, finalizou.

Caminhos de Santiago

Os Caminhos de Santiago são os percursos dos peregrinos que afluem a Santiago de Compostela desde o século IX para venerar as relíquias do apóstolo Santiago Maior, cujo suposto sepulcro se encontra na catedral de Santiago de Compostela. A peregrinação foi uma das mais concorridas da Europa medieval, cuja importância só era superada pela Via Francigena (com destino a Roma) e Jerusalém, sendo concedida indulgência plena a quem a fizesse. Depois de vários séculos relativamente esquecida, desde os anos 1980 que a popularidade da peregrinação tem crescido substancialmente, embora grande parte das pessoas que fazem o Caminho — nome pelo qual é também conhecida a peregrinação — atualmente não o façam por motivos religiosos. O Caminho tornou-se um itinerário espiritual e cultural de primeira ordem, que é percorrido por dezenas ou centenas de milhares de pessoas todos os anos. Foi declarado Primeiro Itinerário Cultural Europeu em 1987 e Património da Humanidade (na Espanha em 1993 e na França em 1998).

Os caminhos espalham-se por toda a Europa e vão entroncar nos caminhos espanhóis. Com exceção das várias vias do Caminho Português e do Caminho da Prata, do qual uma variante atravessava o nordeste de Portugal, que têm origem a sul, e do Caminho Inglês que vinha do norte, a maior parte liga-se ao Caminho Francês, cuja rota mais popular entra em Espanha na zona de Pamplona (Roncesvalles), se encontra com as restantes em Puente la Reina e segue ao longo do norte de Espanha. O Caminho é geralmente feito a pé, mas também pode ser feito de bicicleta, a cavalo, ou até de burro.

Os peregrinos (do latim per ægros, "aquele que atravessa os campos") têm como símbolo uma vieira, a venera, cujas origens se atribuem aos povos ancestrais que antes do cristianismo peregrinavam a Finisterra, durante muitos séculos considerado o local mais ocidental do mundo conhecido e, como tal, o fim do mundo. O Caminho de Santiago é popularmente associado desde séculos à Via Láctea, por supostamente indicar o caminho para Santiago de Compostela à noite. Via Láctea é um dos nomes dado ao Caminho e um dos nomes populares da galáxia em Espanha e Portugal é Caminho ou Estrada de Santiago. (Wikipedia)

