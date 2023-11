Médicos da OMESC reclamam da falta de pagamento de salários

Médico mede pressão arterial em jovem - Crédito: senivpetro/Freepik

Médicos que eram contratados pela Organização Social de Medicina e Educação de São Carlos (OMESC) e que prestavam serviços na rede municipal de saúde acionaram o portal São Carlos Agora para reclamar, segundo eles, do atraso no pagamento dos salários.

A OMESC encerrou o contrato com a Prefeitura Municipal no dia 15 de novembro e uma nova empresa assumiu a prestação de serviços nas UPAs e no Samu.

Segundo um médico que não quis se identificar, são cerca de 30 profissionais que estão sem receber, alguns com salários atrasados desde julho.

Ainda de acordo com o médico, enquanto o contrato era vigente, eles conseguiam contato de forma cordial com o responsável pela empresa, mas hoje ele não atende as ligações e não responde aos questionamentos dos colaboradores. “Nós médicos, somos pais de família, temos dividas como todos e com três meses de salários atrasados, está difícil”, reclamou.

O São Carlos Agora entrou em contato com a assessoria de imprensa da Prefeitura Municipal que confirmou o encerramento do contrato com a OMESC no último dia 15 e ressaltou que todos os pagamentos estavam em dia.

Em nota a OMESC informou que há pagamentos pendentes por parte da Prefeitura Municipal e que aguarda o recebimento para realizar o pagamento aos médicos. Veja nota na integra:

Ao longo dos 5 anos de serviços prestados no município de São Carlos a OMESC procurou primeiramente a qualidade dos serviços médicos prestados à população, atravessamos momentos críticos na saúde como o período de pandemia e agradecemos a confiança da Prefeitura Municipal e Secretaria de Saúde de São Carlos durante nosso contrato. Em especial agradecemos toda equipe médicos e enfermeiros que estiveram conosco sempre demonstrando grande dedicação no trabalho. O contrato com a OMESC foi encerrado com o município dia 16/11/2023, mas não os pagamentos, que serão repassados referentes a outubro e novembro de 2023. Aqueles profissionais que ainda estão com pendencias nesse período serão pagos conforme esses recursos, suficientes, porém necessários para arcar com as despesas finais. Esperamos assim dar uma resposta a esses questionamentos que são normais no final de contrato de prestação de serviços e dar tranquilidade aos profissionais que fizeram parte do trabalho em São Carlos.

