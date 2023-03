Mariel Olmo assume diretoria na Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento

Crédito: divulgação

Em cerimônia realizada nesta terça-feira (28/03), em Brasília, na sede da Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento – ASSEMAE, o Engenheiro Mariel Olmo, presidente do SAAE São Carlos, assumiu a função de 2º Diretor de Capacitação de Recursos Humanos da entidade.

A atual diretoria tem como presidente e vice, até 2025, respectivamente, Rodopiano Marques Evangelista, do DMAE de Poços de Caldas-MG, e Gilberto Melleti, do SAMAE de Caxias do Sul-RS. Também estiveram na solenidade o Secretário Nacional de Saneamento, do Ministério das Cidades, Leonardo Picciani, além de representantes da Caixa Econômica Federal e BNDES, grandes agentes financiadores na área de saneamento.

“É muito importante ver São Carlos retornando à mesa de decisões a nível nacional nas questões relacionadas ao abastecimento de água, esgotamento sanitário, manejo dos resíduos sólidos e drenagem urbana. Ao mesmo tempo em que é uma honra, sei muito bem do compromisso e do espírito públicos que essa atividade exigirá de mim e, afirmo, vou exercê-la com todo empenho e dedicação”, frisou o Engenheiro Mariel Olmo.

ASSEMAE - A Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento é uma organização não governamental, sem fins lucrativos, criada em 1984. Ela busca o fortalecimento e o desenvolvimento da capacidade administrativa, técnica e financeira dos serviços municipais de saneamento. A Associação possui reconhecimento e credibilidade nacional e internacional, reunindo quase dois mil associados no Brasil. Em defesa da universalidade do saneamento básico e melhoria da gestão pública, a ASSEMAE se faz presente nas diversas esferas do Governo Federal, participando do Conselho das Cidades, Conselho Nacional de Saúde, Conselho Nacional de Recursos Hídricos, conselhos estaduais de saneamento e comitês de bacias hidrográficas, entre outros.

Leia Também