sexta, 12 de setembro de 2025
Partidos

Maria Aires assume presidência do PSB em São Carlos

) O médico neurologista e ex-presidente do partido, Francisco de Carvalho, o Chico Loko, agora aparece como vice-presidente da sigla

12 Set 2025 - 10h26Por Redação São Carlos Agora
A empresária do setor imobiliário Maria Aires: agora no comando do Partido Socialista Brasileiro - Crédito: divulgaçãoA empresária do setor imobiliário Maria Aires: agora no comando do Partido Socialista Brasileiro - Crédito: divulgação

A empresária do setor imobiliário Maria Aires foi eleita a nova presidente do diretório municipal do PSB em São Carlos. A composição da nova diretoria traz nomes de destaque na política local e ex-integrantes de outras siglas.

O médico neurologista, ex-vereador e ex-candidato a prefeito Francisco de Carvalho, o Chico Loko, passa a ocupar a vice-presidência da legenda. Também integram o diretório o ex-tucano Alessandro Spaziani, conhecido como Tuka, e José Rubens Zanchettta.

Nas eleições municipais de 2024, o PSB apoiou a candidatura do ex-prefeito Newton Lima (PT), que terminou em segundo lugar na disputa. O partido lançou chapa de vereadores, mas não conseguiu eleger representantes para a Câmara Municipal.

 

 

