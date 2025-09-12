Maria Aires assume presidência do PSB em São Carlos

A empresária do setor imobiliário Maria Aires: agora no comando do Partido Socialista Brasileiro - Crédito: divulgação

A empresária do setor imobiliário Maria Aires foi eleita a nova presidente do diretório municipal do PSB em São Carlos. A composição da nova diretoria traz nomes de destaque na política local e ex-integrantes de outras siglas.

O médico neurologista, ex-vereador e ex-candidato a prefeito Francisco de Carvalho, o Chico Loko, passa a ocupar a vice-presidência da legenda. Também integram o diretório o ex-tucano Alessandro Spaziani, conhecido como Tuka, e José Rubens Zanchettta.

Nas eleições municipais de 2024, o PSB apoiou a candidatura do ex-prefeito Newton Lima (PT), que terminou em segundo lugar na disputa. O partido lançou chapa de vereadores, mas não conseguiu eleger representantes para a Câmara Municipal.

